"Хватит полчаса на объединение церквей". Новый патриарх Никодим о расколе православия и конфликте с ПЦУ

Его Святейшество рассказал, каких изменений хочет добиться на престоле

Новый патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим (светское имя Владимир Кобзарь) рассказал "Телеграфу" о приоритетах и планах на новой должности, конфликтах вокруг имущества и храмов после смерти патриарха Филарета.

Поздравляю с избранием! Хотелось бы понять, каков главный приоритет вашего служения на патриаршем престоле? Могли бы вы очертить, думаю, многих интересует.

— Прежде всего, все вы знаете, какое печальное событие нас всех собрало. Это смерть нашего предстоятеля, святейшего патриарха Филарета. К сожалению, он ушел в другие мира.

И потому я еще раз, и через ваше участие, прошу всех святых молитв наших людей, украинцев, за покой нашего новопреставленного святейшего патриарха Филарета. Пусть Господь упокоит его душу в жилищах праведных. Это что касается нашего патриарха.

Второе, на ваш вопрос я отвечу. Наши архиереи собрались в Киеве в экстренных условиях. Я вчера это не раз подчеркивал, что такого избрания предстоятеля церкви, думаю, ни одна христианская церковь не знала в мире. Предстоятеля церкви начнут выбирать под стенами Владимирского собора, который охраняли полиция, Служба безопасности и другие правоохранительные органы, которые, к сожалению, стали соучастниками, по нашему мнению, состоявшегося вчера рейдерского захвата тела нашего патриарха, в котором, к сожалению, участвовали родственники, прямые кровные родственники святой ПЦУ. Почему я это говорю, рейдерский захват?

Потому что на протяжении всех последних лет, когда Святой Патриарх заявил, что он выходит из состава ПЦУ и этот Томос — это не тот Томос, который обеспечивает украинской церкви полную независимость, то есть автокефалию от других религиозных центров, то есть от Москвы, от Константинополя. Представители ПЦУ, я сейчас намеренно не буду употреблять и вспоминать имена этих людей, все их прекрасно знают, называли святейшего патриарха и человеком, который в маразме, и человеком с деменцией, и другими непристойными словами.

И сейчас вдруг эти люди, захватив тело, пытаются пиариться на его светлой памяти и считают, что это нормальное поведение в XXI веке, ибо, согласно каноническому праву и традиции церковной, предстоятели церковные не принадлежат семье.

То есть даже монах, принимающий монашеский постриг, уже не принадлежит семье, он принадлежит Господу Богу и церкви, на служение которой он поставлен. А тут фактически произошло все наоборот — родня и те люди, которых я уже упомянул, ради завладения имуществом, а фактически о чем идет речь?

Речь идет о доме на улице Чикаленко, 36, городе Киеве, бывшем Пушкинском, помещении Патриархии, которое, кстати, построил святейший Патриарх Филарет сам в коммунистические времена.

Практически речь шла о захвате, что они вчера и сделали, этого имущества. И захват рейдерского, по нашей точке зрения, Владимирского патриаршего кафедрального собора. Ведь именно сегодня, как стало известно, настоятель этого собора отец Борис Табачик уже официально, пока известно о нем, о других священниках я не могу говорить, перешел в ПЦУ.

Я задаю только несколько риторических вопросов. А вы все эти годы были искренними? Когда вы служили в Киевском патриархате. И даже празднуя День рождения нашего патриарха 23 января этого года и День интронизации в октябре.

Вы все присягали ему на верность и пели дифирамбы и рассказывали, как они патриотически любят Киевский патриархат и останутся в нем до смерти. А что же побудило их так изменить точку зрения сейчас? Если взять, например, вчерашний день, когда мы ехали сюда в Киев, на похороны, тот же отец Борис говорил, что мы вас принимаем, мы с вами.

А что внезапно изменилось уже в 7:00 вечера, когда он мне сказал, что если вы не покинете собор, то мы вызовем полицию, вас под руки выведут из этого собора. Что же могло измениться за столь короткий срок? Я не буду винить никого, Бог этим людям судья.

Но, к сожалению, это грустные события, которые сейчас происходят в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и ПЦУ. И вообще в православии в Украине, потому что то, что у нас есть сейчас, разделение украинского православия на три части, это, с моей точки зрения, ненормальное явление в нашем украинском государстве.

В Украине должна быть одна церковь с патриаршим строем. Почему именно с патриаршим? Потому что патриарший строй гарантирует церкви полную независимость от того или иного религиозного центра. В этом случае, в нашем случае, и от Москвы, и от Константинополя. Но, к сожалению, одна часть украинской церкви подчинена так или иначе Московскому патриархату, а другая часть — Константинопольскому патриархату. А я задаю вопрос: а неужели мы, украинская нация, украинский народ, не заслуживает иметь свою украинскую церковь со своим предстоятелем в сане патриарха. Неужели мы такие необразованные или какие-то люди другого — второго, третьего сорта?

Почему меньшие народы, скажите, такие как сербы, та же Грузия обладают предстоятелем своих православных церквей патриарха. А Украина с подавляющим большинством людей, позиционирующих себя как православные, не доросла еще до статуса патриархата.

С моей точки зрения можно задавать много таких вопросов.

Но не в том, как я сказал, в ближайшее время мы разработаем новую концепцию, совсем другое видение нашей православной церкви. Православная церковь, я считаю, должна стать спутником каждого человека, украинца, считающего себя православным, чтобы он в церкви чувствовал себя не каким-нибудь статистом, который пришел на праздник или в воскресный день, пожертвовал средства и вышел, так и не поняв, зачем он ушел. Чтобы церковь служила прежде всего людям, прославляла Господа. И если люди будут хорошими гражданами нашей страны, то и наша страна будет расцветать. Это первое.

И показать другое качество православия. Что православие — это не какая-то устаревшая религия, непонятная молодежи, непонятная многим, а православие — это современная религия, потому что Господь наш он был, есть и будет, потому что он о себе говорит, что я сущий, то есть тот, который был, есть и будет. Много планов.

Скажите, пожалуйста, вы сказали о разъединении православия, видите ли в этом контексте возможности для диалога между УПЦКП и ПЦУ, например?

— Значит, я сказал свою позицию, что я сторонник и буду делать все для того, чтобы в Украине была одна единственная поместная православная церковь, но с патриаршим устройством в Златоверхом Киеве.

И ради этого я буду обращаться к владыке Онуфрию. И я еще раз подчеркиваю, давайте мы не будем употреблять это выражение Московский патриархат. Если юридически правильно, наше государство Украины зарегистрировало эту церковь как православную украинскую церковь. И верно конкретно именовать конкретно так. Мы все понимаем, кому она была подчинена и сейчас она канонически подчинена ей, но нужно употреблять все-таки правильные слова.

Второе, буду обращаться к владыке Эпифанию ПЦУ. Мы можем собраться все втроем и здесь не важно, чья церковь больше, чья церковь меньше. И объединиться, потому что нас ничего не разъединяет. У нас одно каноническое право, у нас одно догматическое богословие. То есть вероучение у нас все равно.

Я всегда подчеркиваю, если мы действительно хотим иметь единую церковь и иметь настоящую любовь христиан, то нам найти общий язык хватит даже полчаса. А если мы будем, каждый из предстоятелей церквей, отстаивать свою точку зрения и видеть только себя в церкви, то нам не хватит и триста лет для объединения.

И еще мне хотелось бы пожелать нашей власти не разделять православие, не делить: это наш праздник, а то не наш праздник, то есть истинный календарь, а то есть не наш календарь. Если мы будем идти по такому пути, то мы понимания не получим и даже за столетие.

То есть надо искать единства и единства прежде всего, глядя друг на друга, как не на врагов, а на любящих детей одного государства Украины, каждый по-своему любит это государство: кто-то больше, кто-то меньше, кто-то другим способом. Но делить людей, я считаю, не нужно.

И если сейчас мы хотели бы объединиться, потому что у нас странно получается, православная церковь Украины декларирует, что она готова к объединению и даже создает комиссию к объединению с Украинской Православной Церковью под предстоятельством Владыки Онуфрия. И на второй день силой захватывает храмы, используя слезоточивый газ, дубинки, болгарки.

Это проявление любви? Я думаю, что нет, любой сознательный человек скажет, что это не христианство.

То есть, я считаю, если бы была добрая воля предстоятелей церквей и благие намерения руководства государства, которая беспокоилась об объединении, а не использовала пословицу: "Разделяй и властвуй", то тогда бы церковь была одна. Я еще раз подчеркиваю, что я за скорейшее объединение всех в единую церковь.

А что касается, что мне некоторые говорят: "Ну посмотрите, сколько в той церкви людей, которые пошли на сотрудничество с врагом, агрессором". Так я отвечаю очень просто: у нас есть государство, у нас есть правоохранительные органы. Если доказано судом, что там есть священнослужители или верующие, или кто-нибудь, пошедший, к сожалению, на сотрудничество с агрессором и врагом, то судите их и наказывайте согласно нашему действующему украинскому законодательству, но мерят тысячами простых людей и простых священнослужителей, которые даже в России то никогда не были, и на них никогда не были и называют их Рождество. Это безобразие.

Вот у меня спрашивают: "Владыка, а как поймите, в какой храм можно ходить, а в какой нельзя ходить?"

Я отвечаю просто: "Идете вы по улице и видите храм. Если вы зашли, раз вам захотелось туда зайти, кто вас призвал? Бог. А раз призвал Бог, то идите в тот храм, независимо от какой к какой юрисдикции этот храм принадлежит. Но если вы в том храме слышите о любви между друг другом, там служат Богу, там служат Богу. А если вы слышите из храма, что вы в этот храм ходите, а в тот не ходите, там Богу не служат". Вот и все. Простая моя позиция.

Скажите, пожалуйста, ваше святейшество, а вы будете все же добиваться восстановления юридической регистрации УПЦ КП?

– Конечно, будем. Потому что мы считаем, и это длится уже долгое время, уже более 7 лет, что незаконным, по нашему мнению, способом было снято с регистрации Киевская Патриархия.

То есть странно получается с точки зрения государства, что церковь, которая якобы, как государство говорит, что аффилирована с Россией, имеет регистрацию, хотя пусть она и имеет, и дай Бог, чтобы они служили и прославляли Бога и служили украинскому народу, а не другим, а церковь по-настоящему украинская, которая служит земли, снятая с регистрации. Это довольно очень-очень странно.

Конечно, мы будем обращаться и в органы государственной власти, и к президенту, во все структуры, которые можно. Но, к сожалению, практика показывает даже, вот у меня по Сумщине, которую я еще возглавляю, как правящий архиерей, четко говорящие государственные служащие, что если будет название Киевский Патриархат, даже и не мечтайте о регистрации, потому что у нас, как говорится, тайком говорят: "Владыка, извините, у нас указание".

И все. Кто это делает? К сожалению, представители нашей государственной власти. Не должно быть в государстве государственной церкви. И существующая в мире политика, что церковь должна быть отделена от государства, она правильна, но церковь не должна быть отделена от народа. И церковь должна служить людям.

И, к сожалению, пока у нас нет такой возможности зарегистрировать, возможно, из-за распространения того, что я говорю, наша государственная власть наконец и восстановит ту справедливость, потому что как-то странно получается.

Сегодня президент, воздавая уважение нашему почившему патриарху, кладет цветы, но, по моему мнению, лучшим памятником нашему почившему патриарху было бы то, чтобы государство вернуло бы регистрацию Киевскому патриархату для создания, сохранения и развития которого и работал, и служил почивший патриарх Филарет. Вот и все.

Скажите, пожалуйста, вот о помещении на Чикаленко. Я там бывал, вот неоднократно брал интервью у Патриарха. Но интересует, что будет с имуществом в УПЦКП? Может, есть какие-то сигналы, что во Владимировский не будут пускать, Чикаленко там вот заберут?

– Нас вчера, как я уже сказал, на Чикаленко не пустили. Удивительная ситуация. У меня как у постоянного члена Священного Синода, так и у других архиереев, когда мы приезжали в Киев на тот или иной праздник или на празднование там события у Святейшего Патриарха, у каждого архиерея были свои апартаменты в Патриаршей резиденции.

К сожалению, вчера, когда я позвонил Патриархии, мне было сказано, что, к сожалению, вы уехать сюда уже не можете. Нас не выпускают правоохранительные органы и люди в балаклавах, никого не впускают. То есть доступа нет. И в чем же здесь христианская любовь, приехавшая четыре архиерея почти уже ночью и где ночевать?

Вот я задал простой вопрос: "Хорошо, а где нам ночевать, уже скоро комендантский час?" Вот такие поступки они не подходят Владыке Епифании, который в своем таком стремлении завладеть этим имуществом… Стены не спасают, имущество забрать можно. Но вера, я еще раз говорю, она у нас не прививается путём насилия.

То есть что будет с этим имуществом? Оно, конечно, статус имеет, они его зарегистрировали еще давно. То есть все это имущество патриархии, оно уже давно прорегистрировано на ПЦУ. И только из страха перед святейшим патриархом, перед стариком, больным человеком и величием его фигуры, они боялись захватить этот дом. Хотя они могли это сделать, потому что оно им принадлежит почти семь лет.

Но есть фигура патриарха этого сделать не давала, но только патриарх закрыл свои глаза и ушел в другие мира, как они даже, не дождавшись погребения, ничего, они захватили фактически это помещение, и что там будет с имуществом, я вам не могу ответить.

Я только могу сказать одно, как когда-то нам патриарх неоднократно заявлял, что там только книг, которые патриарх Филарет издавал на украинском языке для потребления в украинских церквях, на 1 млн грн лежит.

Я уже не говорю о другом имуществе. Там и предметы церковной ложи, и картины Ижакевича (Иван Ижакевич – известный художник) и других, есть картины ценные.

Кому это все достанется и сохранится ли оно, я не знаю, потому что сейчас нас обвиняют в том, что мы якобы делим имущество патриарха, но мы ничего не делим, потому что нас не к чему и не допускали, то есть это не о нас. Мы туда не зашли.

И в соборе я не знаю, что там они планируют. Я вам не отвечу, но, к сожалению, я с ужасом наблюдаю, что эти люди, фактически обязанные Святейшему Патриарху всем в своей жизни… Я скажу, может такая довольно резкая пословица, как говорится, из грязи в князи.