Укр

Звон колоколов и траурная процессия на сотни метров: как в Киеве прощаются с патриархом Филаретом (репортаж)

Автор
Мария Назарова ,
Дата публикации
Читати українською
Прощание с патриархом Филаретом в Свято-Михайловском Златоверхом соборе Новость обновлена 22 марта 2026, 11:49
Прощание с патриархом Филаретом в Свято-Михайловском Златоверхом соборе. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

В отпевании участвовали десятки священнослужителей в белом

В воскресенье, 22 марта, в Киеве прощаются с Почётным Патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом (в миру Михаил Денисенко). Он скончался в 97 лет от обострения хронических болезней.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов посетил траурную церемонию в Свято-Михайловском Златоверхом соборе, которая началась в 8:30.

Заупокойную Божественную литургию возглавил Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совместно с епископатом Православной церкви Украины.

Около 11:00 началось перенесение тела патриарха во Владимирский кафедральный собор, где Филарет служил более шестидесяти лет. Процессия пройдет от Михайловского монастыря через Софийскую площадь.

Похоронят патриарха на территории этого храма, который стал для него вторым домом — в соответствии с его последней волей и церковными канонами.

Отпевание патриарха Филарета
Траурная процессия с телом патриарха Филарета
Напомним, по словам профессора, религиоведа, доктора философских наук Александра Сагана, со смертью Филарета УПЦ КП прекратит свое существование. Владимирский собор и резиденция патриарха окажутся в ПЦУ, которые ранее платили коммунальные услуги за эти здания. По словам эксперта, Филарету просто разрешили там служить.

Новый патриарх УПЦ КП архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим (светское имя Владимир Кобзарь) заявил, что СБУ и другие правоохранительные органы якобы стали соучастниками рейдерского захвата тела патриарха Филарета.

Теги:
#Киев #Филарет #Видео #Прощание #Фото #Репортаж #Отпевание #Траурная церемония #Свято-Михайловский Златоверхий собор #Ян Доброносов