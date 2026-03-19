Певица из США обратилась к военному после плена с неожиданным предложением (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Александр присутствует почти на каждом музыкальном событии
Известная певица Мика Ньютон сделала неожиданный подарок украинскому военному Александру Гуржову, проведшему три года в российском плену.
Мика, рожденная в Ивано-Франковской области как Оксана Грицай, уже более десяти лет живет в США со своим мужем Крисом Сааведрой. Недавно она присоединилась к публикации Гуржова в Threads: он хотел попасть на концерт Jerry Heil (Яны Шемаевой) и вместе с певицей подписать украинский флаг.
Верю в силу Threads
Хочу попасть на концерт @thejerryheil и подписать флаг
Помогите связаться
На что Ньютон сама предложила купить Александру билет.
В ответ военный написал, что был бы благодарен за это.
Другие пользователи приятно удивились подарку от певицы. Некоторые с ностальгией даже вспомнили ее русскоязычный хит "Белые лошади", принесший Ньютон широкую популярность еще в 2007 году.
Провел в плену более 3 лет
Александр Гуржов — это 30-летний украинский военнослужащий из Мариуполя, получивший известность благодаря своей истории несокрушимости после почти четырех лет российского плена. До полномасштабного вторжения работал в сфере развлечений (был ведущим в караоке-баре), передает издание 0629.com.ua.
Мужчина попал в плен в начале марта 2022 года во время боев за родной город. Провел в российском плену почти 4 года (около 3 лет и 10 месяцев). Его свидетельства об этом периоде включают рассказы о психологическом давлении и жестоком обращении со стороны оккупантов.
Александр вернулся в Украину во время одного из крупных обменов пленными в конце 2025 — начале 2026 года. Судя по его странице в Instagram, он активно посещает яркие музыкальные события и делится в блоге общими фотографиями с украинскими звездами.
