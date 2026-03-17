"Потерял" часы за полмиллиона и получил помощь от государства: чем богат "слуга" Клочко (фото)

В начале 2026 года депутат указал, что получил компенсацию

Народный депутат от "Слуги народа" Андрей Клочко любит дорогие часы. Однако в официальной декларации это никак не отображено.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НАПК. Так, по словам авторов украинского сообщества Cats and watches, на одном из фото Клочко народный депутат был замечен с часами Ulysse Nardin Maxi Marine diver Titanium примерно за 10 тысяч долларов (~430 тысяч гривен).

Ulysse Nardin Maxi Marine diver Titanium. Фото - Cats and watches

При этом в декларации за 2024 год (последней на данный момент) никаких часов нардеп не указывал. Также дорогой аксессуар не был указан и в сообщениях о существенном изменении имущественного положения. Вместо этого в начале 2026 года Клочко указал, что получил компенсацию от государства за неиспользованные дни отпуска в размере 547 897.

Декларация Андрея Клочко

Зарплата нардепа в 2024 году составляла 764 984 гривен в год. Еще 27 693 гривен Клочко получал в Житомирском государственном университете, работая по совместительству.

Что еще есть в декларации Клочко

Семейство нардепа с 1997 года владеет квартирой в Киеве на 69 квадратов;

Арендованная квартира в Киеве на 101 квадрат;

Квартира в Киеве на 106 квадратов, оформленная на родственника, в которой Клочко проживает бесплатно;

Депутатская приемная в Киеве на 134 квадрата и территория, на которой она расположена.

Автопарк:

Два раритетных "горбатых" Запорожца;

Lexus RX 450H, оформленный на жену, за 950 тысяч гривен;

Volkswagen Passat, оформленный на жену, за 571 тысячу гривен.

Сбережения:

90 тысяч долларов (~3 879 000 в гривнах);

91 тысяча долларов жены (~3 922 000 гривен);

17 500 евро (896 000 гривен);

1 300 000 гривен;

115 000 гривен жены;

~18 тысяч гривен на банковских счетах;

Залог, внесенный женой, согласно решению ВАКС (399 999 гривен), залог из собственности Андрея Клочко (510 000 гривен).

Скандал с Андреем Клочковым

В мае 2024 года НАБУ сообщило о подозрении нардепу в незаконном обогащении на 11 млн. грн. Речь идет о приобретении в собственность трех земельных участков в Киевской области, пяти квартир в столице, двух нежилых помещений, а также автомобилей Tesla и Mersedes-Benz. Это имущество нардеп оформил на близких родственников. СМИ писали, что речь шла о Клочко. Ранее об этом имуществе писали журналисты-расследователи.

