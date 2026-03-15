От 200 тысяч до 1 млн грн: кто в Украине может получить новые выплаты
Право на получение помощи действует во время военного положения и еще три года после его окончания
В Украине расширили круг лиц, которые имеют право на получение единовременной денежной помощи за ущерб здоровью, полученный из-за российской агрессии. Соответствующий закон №14303 подписал Владимир Зеленский, он уже вступил в силу.
Речь идет о таких случаях, в которых человек получил ранение, контузию, травму или заболевание, приведшее к инвалидности, во время выполнения работы в районах боевых действий или на территориях, которые подверглись обстрелам после начала полномасштабного российского вторжения.
Что предусмотрено законом:
- уточнение характера обязанностей лиц, выполнение которых дает право на получение единовременной денежной помощи;
- расширение круга лиц, имеющих право на такую помощь;
- расширение перечня членов семей погибших (умерших) лиц;
- вводится механизм выплаты разницы в случае установления высшей группы инвалидности;
- продлевается срок реализации права на получение единовременного пособия на период действия военного положения и 3 года после его прекращения или отмены.
Право на выплаты имеют работники операторов критической инфраструктуры, их филиалы и представительства, а также лица, пострадавшие на объектах критической инфраструктуры в связи с исполнением должностных обязанностей.
К жизненно важным функциям и/или услугам относятся:
- управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;
- энергообеспечение (в том числе поставка тепловой энергии);
- водоснабжение и водоотвод;
- продовольственное обеспечение;
- здравоохранение;
- фармацевтическая промышленность;
- изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;
- информационные услуги;
- электронные коммуникации;
- финансовые услуги;
- транспортное обеспечение;
- оборона, государственная безопасность;
- правопорядок, осуществление правосудия, содержание под стражей;
- гражданская защита населения и территорий, службы спасения;
- космическая деятельность, космические технологии и услуги;
- химическая промышленность;
- исследовательская деятельность
Размеры выплат
- 800 тыс. грн — при инвалидности I группы;
- 500 тыс. грн — при инвалидности II группы;
- 200 тыс. грн — при инвалидности III группы;
- 1 млн грн — в случае гибели человека.
