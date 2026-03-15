От 200 тысяч до 1 млн грн: кто в Украине может получить новые выплаты

Анастасия Мокрик
Выплаты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Право на получение помощи действует во время военного положения и еще три года после его окончания

В Украине расширили круг лиц, которые имеют право на получение единовременной денежной помощи за ущерб здоровью, полученный из-за российской агрессии. Соответствующий закон №14303 подписал Владимир Зеленский, он уже вступил в силу.

Речь идет о таких случаях, в которых человек получил ранение, контузию, травму или заболевание, приведшее к инвалидности, во время выполнения работы в районах боевых действий или на территориях, которые подверглись обстрелам после начала полномасштабного российского вторжения.

Что предусмотрено законом:

  • уточнение характера обязанностей лиц, выполнение которых дает право на получение единовременной денежной помощи;
  • расширение круга лиц, имеющих право на такую ​​помощь;
  • расширение перечня членов семей погибших (умерших) лиц;
  • вводится механизм выплаты разницы в случае установления высшей группы инвалидности;
  • продлевается срок реализации права на получение единовременного пособия на период действия военного положения и 3 года после его прекращения или отмены.

Право на выплаты имеют работники операторов критической инфраструктуры, их филиалы и представительства, а также лица, пострадавшие на объектах критической инфраструктуры в связи с исполнением должностных обязанностей.

К жизненно важным функциям и/или услугам относятся:

  • управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;
  • энергообеспечение (в том числе поставка тепловой энергии);
  • водоснабжение и водоотвод;
  • продовольственное обеспечение;
  • здравоохранение;
  • фармацевтическая промышленность;
  • изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;
  • информационные услуги;
  • электронные коммуникации;
  • финансовые услуги;
  • транспортное обеспечение;
  • оборона, государственная безопасность;
  • правопорядок, осуществление правосудия, содержание под стражей;
  • гражданская защита населения и территорий, службы спасения;
  • космическая деятельность, космические технологии и услуги;
  • химическая промышленность;
  • исследовательская деятельность

Размеры выплат

  • 800 тыс. грн — при инвалидности I группы;
  • 500 тыс. грн — при инвалидности II группы;
  • 200 тыс. грн — при инвалидности III группы;
  • 1 млн грн — в случае гибели человека.

