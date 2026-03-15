От 200 тысяч до 1 млн грн: кто в Украине может получить новые выплаты

Право на получение помощи действует во время военного положения и еще три года после его окончания

В Украине расширили круг лиц, которые имеют право на получение единовременной денежной помощи за ущерб здоровью, полученный из-за российской агрессии. Соответствующий закон №14303 подписал Владимир Зеленский, он уже вступил в силу.

Речь идет о таких случаях, в которых человек получил ранение, контузию, травму или заболевание, приведшее к инвалидности, во время выполнения работы в районах боевых действий или на территориях, которые подверглись обстрелам после начала полномасштабного российского вторжения.

Что предусмотрено законом:

уточнение характера обязанностей лиц, выполнение которых дает право на получение единовременной денежной помощи;

расширение круга лиц, имеющих право на такую ​​помощь;

расширение перечня членов семей погибших (умерших) лиц;

вводится механизм выплаты разницы в случае установления высшей группы инвалидности;

продлевается срок реализации права на получение единовременного пособия на период действия военного положения и 3 года после его прекращения или отмены.

Право на выплаты имеют работники операторов критической инфраструктуры, их филиалы и представительства, а также лица, пострадавшие на объектах критической инфраструктуры в связи с исполнением должностных обязанностей.

К жизненно важным функциям и/или услугам относятся:

управление и предоставление важнейших публичных (административных) услуг;

энергообеспечение (в том числе поставка тепловой энергии);

водоснабжение и водоотвод;

продовольственное обеспечение;

здравоохранение;

фармацевтическая промышленность;

изготовление вакцин, устойчивое функционирование биолабораторий;

информационные услуги;

электронные коммуникации;

финансовые услуги;

транспортное обеспечение;

оборона, государственная безопасность;

правопорядок, осуществление правосудия, содержание под стражей;

гражданская защита населения и территорий, службы спасения;

космическая деятельность, космические технологии и услуги;

химическая промышленность;

исследовательская деятельность

Размеры выплат

800 тыс. грн — при инвалидности I группы;

— при инвалидности I группы; 500 тыс. грн — при инвалидности II группы;

— при инвалидности II группы; 200 тыс. грн — при инвалидности III группы;

— при инвалидности III группы; 1 млн грн — в случае гибели человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что не так с новой выплатой от Зеленского, рассказали эксперты.