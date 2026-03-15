Від 200 тисяч до 1 млн грн: хто в Україні може отримати нові виплати
Право на отримання допомоги діє під час воєнного стану та ще три роки після його закінчення
В Україні розширили коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги за шкоду здоров’ю, отриману через російську агресію. Відповідний закон №14303 підписав Володимир Зеленський, він уже набув чинності.
Йдеться про такі випадки, в яких людина отримала поранення, контузію, травму чи захворювання, що призвело до інвалідності, під час виконання роботи в районах бойових дій або на територіях, які зазнали обстрілів після початку повномасштабного російського вторгнення.
Що передбачено законом:
- уточнення характеру обов’язків осіб, виконання яких дає декларація про отримання одноразової грошової допомоги;
- розширення кола осіб, які мають право на таку допомогу;
- розширення переліку членів сімей загиблих (померлих) осіб;
- запроваджується механізм виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності;
- продовжується термін реалізації права на отримання одноразової допомоги на період дії військового стану та 3 роки після її припинення чи скасування.
Право на виплати мають працівники операторів критичної інфраструктури, їх філії та представництва, а також особи, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.
До життєво важливих функцій та/або послуг належать:
- управління та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг;
- енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії);
- водопостачання та водовідведення;
- продовольче забезпечення;
- охорона здоров’я;
- фармацевтична промисловість;
- виготовлення вакцин; стійке функціонування біолабораторій;
- інформаційні послуги;
- електронні комунікації;
- фінансові послуги;
- транспортне забезпечення;
- оборона, державна безпека;
- правопорядок, здійснення правосуддя, утримання під вартою;
- цивільний захист населення та територій, служби порятунку;
- космічна діяльність, космічні технології та послуги;
- хімічна промисловість;
- дослідницька діяльність
Розміри виплат
- 800 тис. грн — при інвалідності І групи;
- 500 тис. грн — при інвалідності ІІ групи;
- 200 тис. грн — за інвалідності ІІІ групи;
- 1 млн грн – у разі загибелі людини.
