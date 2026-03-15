Рус

Від 200 тисяч до 1 млн грн: хто в Україні може отримати нові виплати

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Виплати
Виплати. Фото Колаж "Телеграфу"

Право на отримання допомоги діє під час воєнного стану та ще три роки після його закінчення

В Україні розширили коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги за шкоду здоров’ю, отриману через російську агресію. Відповідний закон №14303 підписав Володимир Зеленський, він уже набув чинності.

Йдеться про такі випадки, в яких людина отримала поранення, контузію, травму чи захворювання, що призвело до інвалідності, під час виконання роботи в районах бойових дій або на територіях, які зазнали обстрілів після початку повномасштабного російського вторгнення.

Що передбачено законом:

  • уточнення характеру обов’язків осіб, виконання яких дає декларація про отримання одноразової грошової допомоги;
  • розширення кола осіб, які мають право на таку допомогу;
  • розширення переліку членів сімей загиблих (померлих) осіб;
  • запроваджується механізм виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності;
  • продовжується термін реалізації права на отримання одноразової допомоги на період дії військового стану та 3 роки після її припинення чи скасування.

Право на виплати мають працівники операторів критичної інфраструктури, їх філії та представництва, а також особи, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

До життєво важливих функцій та/або послуг належать:

  • управління та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг;
  • енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії);
  • водопостачання та водовідведення;
  • продовольче забезпечення;
  • охорона здоров’я;
  • фармацевтична промисловість;
  • виготовлення вакцин; стійке функціонування біолабораторій;
  • інформаційні послуги;
  • електронні комунікації;
  • фінансові послуги;
  • транспортне забезпечення;
  • оборона, державна безпека;
  • правопорядок, здійснення правосуддя, утримання під вартою;
  • цивільний захист населення та територій, служби порятунку;
  • космічна діяльність, космічні технології та послуги;
  • хімічна промисловість;
  • дослідницька діяльність

Розміри виплат

  • 800 тис. грн — при інвалідності І групи;
  • 500 тис. грн — при інвалідності ІІ групи;
  • 200 тис. грн — за інвалідності ІІІ групи;
  • 1 млн грн – у разі загибелі людини.

Теги:
#Закон #Гроші #Виплати