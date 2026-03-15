Від 200 тисяч до 1 млн грн: хто в Україні може отримати нові виплати

Право на отримання допомоги діє під час воєнного стану та ще три роки після його закінчення

В Україні розширили коло осіб, які мають право на отримання одноразової грошової допомоги за шкоду здоров’ю, отриману через російську агресію. Відповідний закон №14303 підписав Володимир Зеленський, він уже набув чинності.

Йдеться про такі випадки, в яких людина отримала поранення, контузію, травму чи захворювання, що призвело до інвалідності, під час виконання роботи в районах бойових дій або на територіях, які зазнали обстрілів після початку повномасштабного російського вторгнення.

Що передбачено законом:

уточнення характеру обов’язків осіб, виконання яких дає декларація про отримання одноразової грошової допомоги;

розширення кола осіб, які мають право на таку допомогу;

розширення переліку членів сімей загиблих (померлих) осіб;

запроваджується механізм виплати різниці у разі встановлення вищої групи інвалідності;

продовжується термін реалізації права на отримання одноразової допомоги на період дії військового стану та 3 роки після її припинення чи скасування.

Право на виплати мають працівники операторів критичної інфраструктури, їх філії та представництва, а також особи, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

До життєво важливих функцій та/або послуг належать:

управління та надання найважливіших публічних (адміністративних) послуг;

енергозабезпечення (у тому числі постачання теплової енергії);

водопостачання та водовідведення;

продовольче забезпечення;

охорона здоров’я;

фармацевтична промисловість;

виготовлення вакцин; стійке функціонування біолабораторій;

інформаційні послуги;

електронні комунікації;

фінансові послуги;

транспортне забезпечення;

оборона, державна безпека;

правопорядок, здійснення правосуддя, утримання під вартою;

цивільний захист населення та територій, служби порятунку;

космічна діяльність, космічні технології та послуги;

хімічна промисловість;

дослідницька діяльність

Розміри виплат

800 тис. грн — при інвалідності І групи;

500 тис. грн — при інвалідності ІІ групи;

200 тис. грн — за інвалідності ІІІ групи;

1 млн грн – у разі загибелі людини.

