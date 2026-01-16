Нацкешбэк сгорит уже с 1 февраля: успейте его потратить на эти услуги

Неиспользованные средства пойдут в бюджет

В Украине действует программа "Национальный кешбэк", которая предусматривает возврат 10% кешбэка на карту с покупки товаров украинского производства. Однако средства, которые были начислены в 2025 году, нужно потратить до 31 января 2026 года.

Если начисленные кешбэком средства не потратить, то они вернутся в бюджет, поэтому их не стоит накапливать слишком долго. Куда украинцам "деть" деньги, объяснил "Телеграф".

Самый популярный вариант — оплата коммунальных услуг, включая свет, газ и воду.

Продукты, произведенные в Украине. Фото: "Слово и Дело"

Также средства можно использовать на лекарства, но только в аптеках, участвующих в программе. Любители чтения и кино могут купить книги или билеты в кинотеатр.

Программа также предусматривает возможность делать донаты на ВСУ или покупать военные облигации. Недавно в список добавили еще и продукты в рамках инициативы "Зимняя поддержка".

