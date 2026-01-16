Нацкешбек згорить вже з 1 лютого: встигніть його витратити на ці послуги
-
-
Невикористані кошти підуть у бюджет
В Україн діє програма "Національний кешбек", яка передбачає повернення 10% кешбеку на карту з купівлі товарів українського виробництва. Однак кошти, які були нараховані у 2025 році, потрібно витратити до 31 січня 2026 року.
Якщо нараховані кешбеком кошти не витратити, то вони повернуться в бюджет, тому їх не варто накопичувати надто довго. Куди українцям "діти" гроші, пояснив "Телеграф".
Найпопулярніший варіант — оплата комунальних послуг, включно зі світлом, газом та водою.
Також кошти можна використати на ліки, але тільки в аптеках, які беруть участь у програмі. Любителі читання та кіно можуть придбати книги або квитки в кінотеатр.
Програма також передбачає можливість робити донати на ЗСУ або купувати військові облігації. Нещодавно до списку додали ще й продукти в межах ініціативи "Зимова підтримка".
