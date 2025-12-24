Роуминг в ЕС начнет работать по-новому с 1 января: что изменится для украинцев

Украинские SIM-карты в ЕС можно будет использовать без ограничений до марта 2027 года

С 1 января 2026 года украинцы смогут пользоваться мобильной связью в странах Европейского Союза по принципу "роуминг как дома" — без дополнительных доплат за звонки, SMS и мобильный интернет. То есть, роуминга в привычном понимании фактически не будет — связь будет работать почти так же, как в Украине.

Что нужно знать:

Вы приезжаете в любую из 27 стран ЕС — и ваш телефон работает по украинскому тарифу.

Звонки, SMS и мобильный интернет списываются с вашего обычного пакета.

Никаких дополнительных плат за роуминг подключать или оплачивать не нужно

Председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЕК) Лилия Мальон рассказала, каких изменений стоит ждать. Об этом пишет "Европейская правда".

В 2026 году ситуация меняется фундаментально: присоединившись к "Роуминг как дома", Украина становится неотъемлемой частью внутреннего рынка роуминга ЕС, где действуют единые правила отметила Мальон.

Что изменится:

Домашний украинский тариф будет действовать в 27 странах ЕС так же, как и в Украине.

так же, как и в Украине. Входящие звонки в роуминге будут бесплатными.

Ничего дополнительно подключать не нужно — новые правила заработают автоматически.

Доступ к экстренным службам – бесплатный.

Аналогичные условия будут действовать для абонентов из ЕС, которые путешествуют в Украину.

Мальон добавила, что за запуск и сопровождение отвечают НКЭК и операторы мобильной связи.

"Роуминг как дома" предполагает, что во время пребывания на территории ЕС действует ваш домашний тариф, а не безлимитный объясняет она.

Пример:

Ваш тариф предполагает 100 минут и 100 SMS .

. Вы можете использовать их как в Украине, так и 27 странах ЕС.

ЕС. Если вы уже потратили, например, 60 минут в Украине, то в ЕС у вас останется 40.

Потратили в ЕС ещё 25 — после возвращения в Украину останется 15.

Однако с интернетом ситуация будет немного сложнее. То есть, интернет тоже будет работать по домашнему тарифу, но оператор может установить лимит на трафик в ЕС. Однако оператор обязан уведомить об этом.

Также важно добавить, что украинские SIM-карты можно использовать в ЕС без ограничений до 4 марта 2027 года.

