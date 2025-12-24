Роумінг у ЄС почне працювати по-новому з 1 січня: що зміниться для українців

Українські SIM-картки в ЄС можна використовувати без обмежень до березня 2027 року

З 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним зв’язком у країнах Європейського Союзу за принципом "роумінг як вдома" без додаткових доплат за дзвінки, SMS та мобільний інтернет. Тобто роумінгу у звичному розумінні фактично не буде — зв’язок працюватиме майже так само, як і в Україні.

Що потрібно знати:

Ви приїжджаєте до будь-якої з 27 країн ЄС — і ваш телефон працює за українським тарифом

Дзвінки, SMS та мобільний інтернет списуються з вашого звичайного пакета

Жодних додаткових плат за роумінг підключати чи оплачувати не потрібно

Голова Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв’язку (НКЕК) Лілія Мальйон розповіла, яких змін варто чекати. Про це пише "Європейська правда".

2026 року ситуація змінюється фундаментально: приєднавшись до "Роумінг як вдома", Україна стає невід’ємною частиною внутрішнього ринку роумінгу ЄС, де діють єдині правила. відзначила Мальйон.

Що зміниться:

Домашній український тариф діятиме у 27 країнах ЄС так само як і в Україні.

так само як і в Україні. Вхідні дзвінки у роумінгу будуть безкоштовними.

Нічого додатково не потрібно підключати — нові правила запрацюють автоматично.

Доступ до екстрених служб – безкоштовний.

Аналогічні умови діятимуть для абонентів із ЄС, які подорожують до України.

Мальйон додала, що за запуск та супровід відповідають НКЕК та оператори мобільного зв’язку.

"Роумінг як вдома" передбачає, що під час перебування на території ЄС діє ваш домашній тариф, а не безлімітний пояснює вона.

Приклад:

Ваш тариф передбачає 100 хвилин та 100 SMS .

. Ви можете використовувати їх як в Україні, так і у 27 країнах.ЕС.

Якщо ви вже витратили, наприклад, 60 хвилин в Україні, то в ЄС залишиться 40.

Витратили в ЄС ще 25 – після повернення в Україну залишиться 15.

Проте з інтернетом ситуація буде трохи складнішою. Тобто інтернет теж працюватиме за домашнім тарифом, але оператор може встановити ліміт на трафік у ЄС. Проте оператор зобов’язаний повідомити це.

Також важливо додати, що українські SIM-картки можна використовувати в ЄС без обмежень до 4 березня 2027 року.

