Справедлива мобілізація, зрив наступу Росії та ставлення до ухилянтів: головне з інтерв'ю Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський розповів, що на фронті не вистачає людей. Попри це Силам оборони вдається зривати російські плани та навіть успішно контратакувати.

Водночас генерал оцінив ефективність мобілізаційних заходів на 6-7 пунктів з 10. Про це він розповів в інтервʼю телеканалу ICTV.

Про найбільший дефіцит на фронті

Головком розповів, зараз люди є основною потребою української армії. Тому дуже важливим є процес мобілізації.

"Будь-якого командира зараз запитай на фронті – якщо два роки тому це були снаряди, ракети, то зараз люди. Підготовлені військовослужбовці, які навчені і готові виконувати свій військовий обовʼязок", – сказав Сирський.

Сирський зазначив, що основним джерелом поповнення Збройних сил є мобілізація.

"Тут наша задача, щоб цей процес відбувався якомога комфортніше для тих людей, які мобілізуються до війська. Щоб не було порушень законодавства, не було порушень у процедурах, які застосовуються під час проведення мобілізації", – сказав Сирський і зауважив, що хотілося б кращої якості підготовки та більшої кількості людей вмотивованих людей.

Про справедливу мобілізацію

За словами Головкома, це питання складне. Проте є спільні для всіх "маркери" в понятті справедливості.

"Ну, знаєте, це поняття дуже складне. Справедливість в чому? Звичайно, справедливість тоді, коли всі громадяни повинні виконати свій військовий обов'язок, коли ее немає розподілу на тих, хто підлягає мобілізації і тих, хто не підлягає мобілізації, хоча вони мають всі підстави бути мобілізованими. От в цьому повинна бути справедливість, на мій погляд", — зазначив Сирський.

Де ЗСУ вдалось перехопити ініціативу

За словами генерала ЗСУ перехопили ініціативу на Олександрівському напрямку. СОУ вдалося звільнити 480 кв. кілометрів території. Сирський наголосив, що поточний успіх за розміром деокупованих земель вже перевищив результати Добропільської контрнаступальної операції, під час якої було звільнено понад 430 кв. кілометрів.

"Просування українських військ змусило командування РФ коригувати свої плани та перекидати резерви з інших ділянок фронту. З 1 березня агресор готував широкомасштабний наступ на всіх 13 основних напрямках, проте активні дії ЗСУ зірвали ці наміри. Зокрема, ворог був вимушений передислокувати частину сил і засобів з Покровського та Очеретинського напрямків на Олександрівський для стримування українського контрнаступу", — розповів Сирський.

Про грандіозні плани росіян

За словами генерала, у 2025 році росіяни планували захопити більшу частину Дніпропетровської та Запорізької областей. Російські війська не припиняють наступальні дії й фактично ведуть їх безперервно, попри заяви про "весняний наступ".

"Вони планували захопити всю Донецьку, Луганську області, значну частину Дніпропетровської та Запорізької, створити буферні зони на Сумщині й Харківщині та розпочати дії в Миколаївській та Херсонській областях", — сказав Сирський. і додав, що противник регулярно атакує, зокрема і на Покровському напрямку, однак зазнає втрат і відступає.

Проблема СЗЧ

Головком зазначив, що проблемам самовільного залишення частини (СЗЧ) існує. Проте посиливши покарання проблему не вдасться виправити.

"У нас взагалі-то багато зроблено для того, щоби військовослужбовці, які за різними причинами залишили свої військової частини, тобто пішли в СЗЧ, повертались знову. Всі умови створені і багато у нас військовослужбовців щоденно повертається в батальйони резерву, де вони розподіляються в свої або не в свої частини, в інші частини. А от покарання. Тут просто, скажемо так, я бачу цей процес в том, щоб максимально створити умови, щоб самих СЗЧ було менше на всіх етапах мобілізації. Адже всі хочуть, щоб до них відносилось по-людськи. От таке людське ставлення повинно бути на всіх етапах мобілізації", — сказав Сирський.

Що думає про чоловіків, які ухиляються від мобілізації

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що мобілізація — також і відповідальність кожного громадянина. Генерал не розуміє чоловіків, які усіма силами ухиляються від свого обов'язку.

"Я не знаю, як вони будуть дивитися після війни в очі один одному, своїм дітям", — сказав Сирський.

Олександр Сирський. Фото mod.gov.ua

Про перемогу України

За словами генерала, перемога України має виглядати справедливою. І такою, щоб в її результаті ворог більше не міг диктувати нам свої умови.

"Перемога — це коли ворог буде розбитий, ми виконаємо всі завдання, які ми ставимо перед собою, коли буде заключений мир на наших умовах, справедливий мир. Ми не втратимо нашу територію як мінімум. Ми зможемо тоді сказати, що так, дійсно, на цьому етапі ми свої задачі виконали. Ми не залишили жодного метра нашої землі. Ми завдали ворогу таких втрат і створили такі умови, що він не може диктувати нам свої умови. А цей мир буде заключений на наших умовах", — наголосив Сирський.

