Когда минимальная пенсия в Украине будет 20 тысяч: неутешительный прогноз от ИИ

Вступление в ЕС может ускорить процесс

В 2026 году минимальная пенсия в Украине составляет 2 595 грн, что наталкивает на вопрос: когда она достигнет 20 тысяч грн. Сколько времени государству нужно, чтобы пенсионеры в Украине получали нормальные выплаты.

"Телеграф" решил обратиться с этими вопросами к искусственному интеллекту (ИИ). Обратим внимание, что прогнозы делали Claude, Gemini и чат GPT.

Материал создан с помощью искусственного интеллекта. Это аналитические соображения на базе открытых данных, а не официальный прогноз.

Когда минимальная пенсия в Украине может составить 20 тысяч грн

По мнению GPT, минимальные выплаты для пенсионеров могут возрасти до указанного уровня через 15-25 лет. Но это при устойчивом развитии экономики, поднятии зарплат и прожиточного минимума. Более стремительный рост возможен из-за инфляции, но тогда уровень жизни пенсионеров не изменится, ведь деньги просто обесценятся.

Вообще ИИ считает, что без экономических и демографических изменений пенсии в 20 тысяч грн малореалистичны. Их уровень существенно зависит от экономики.

В то же время Claude, хотя и называет примерно такие же сроки, акцентирует внимание на вступлении Украины в ЕС. Сейчас минимальная пенсия — 2 595 грн, до 20 тысяч ей следует вырасти в 8 раз. Однако с современными темпами индексации (примерно 10% в год) ждать придется до 2045-2050 годов, более 20 лет. Впрочем, если война в Украине закончится, экономика возобновит свою мощность, а Украина станет членом ЕС — пенсии в 20 тысяч возможны будут в 2035-2038 годах.

Похожее мнение высказал и Gemini. ИИ считает, что минимальная пенсия в 20 тысяч возможна или через 10-15 лет, если Украина вступит в ЕС и возобновит экономику. Тогда выплаты должны приблизиться к европейским стандартам 450-500 евро. Или же на повышение выплат уйдет 20-25 лет за счет ежегодной индексации. Gemini также упоминает и инфляцию, которая может вызвать стремительный рост пенсии.

Подытоживая, можно сделать вывод, что на увеличение пенсии может повлиять уровень экономики, вступление в ЕС и инфляция. Однако быстрых темпов украинцам ждать не следует.

