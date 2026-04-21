Початок Світової війни або… У небі помітили аж два літаки "Судного дня"

Росія підняла повітряний командний пункт

В повітрі спостерігається російський літак "Судного дня" Іл-82, а також американський аналогічний борт E-4B Nightwatch. Поява ядерного Іл-82 у повітрі часто розглядається аналітиками як сигнал, що ситуація серйозно загострюється або відбувається перевірка готовності до великої війни.

Про перебування бортів у повітрі повідомляють монітори. Іл-82 — повітряний командний пункт, розроблений для управління збройними силами під час ядерного конфлікту.

Його можуть пустити у дію, коли існує ризик втрати контролю над військами чи державою:

Загроза великого, зокрема ядерного конфлікту

, коли військові чи кібератаки виводять з ладу інфраструктуру управління

Військові навчання стратегічного рівня : Росія періодично підіймає такі літаки для перевірки систем командування

Кризові ситуації з високим рівнем невизначеності

Варто зазначити, що кортеж очільника Росії Володимира Путіна екстрено прямував до Кремля вночі 20 квітня. Відповідні кадри публікували російські паблики. З чим пов'язаний такий пізній візит — невідомо. Подібні нічні пересування іноді інтерпретуються як ознаки термінових нарад.

Що відомо про російський літак "Судного дня"

Таких бортів побудовано всього два екземпляри. Вони створювалися на базі радянського транспортного літака Іл-76.

Літак обладнаний специфічними антенами, включаючи буксировану антену довжиною близько 5 км для зв'язку з підводними човнами, розташовану у хвостовій частині, та великий надфюзеляжний обтічник для супутникового зв'язку.

