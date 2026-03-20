Заправився — отримав кешбек, але не на бензин: у чому підвох та куди витрачати гроші

В Україні запустили повернення коштів після купівлі пального до 1000 грн на місяць

Кешбек на пальне вже працює в Україні, але має цікаве обмеження. Хоча держава повертає частину витрат, використати ці гроші на бензин, автогаз або дизель не вийде.

Де можна отримати кешбек

На момент запуску до програми вже приєдналися близько 20 мереж автозаправних станцій: Ukrnafta, WOG, OKKO, UPG, BRSM-Нафта, SOCAR, KLO, AMIC Energy, Avantage7, BVS, MOTTO, Parallel, CHIPO, Autotrans, RODNIK, MANGO, MARSHAL, MARTIN, БАРС, RLS, АЗС 24/7, СВОЇ/SUNOIL, Magnum Energy. Уряд обіцяє, що перелік учасників поступово розширюватиметься.

Як працює програма

Механізм нарахування кешбеку максимально простий. Для тих, хто вже користується програмою "Національний кешбек", жодних додаткових дій не потрібно — достатньо оплачувати пальне банківською карткою, підключеною до програми.

Новим користувачам необхідно:

відкрити картку в банку-партнері;

підключити її до програми;

розраховуватися нею під час купівлі пального.

Кешбек нараховується автоматично та відображається у застосунку Дія. Важливо: він доступний лише при безготівковій оплаті і нараховується на наступний місяць після витрат. Отримати максимально можна 1000 грн.

Кешбек на пальне: основні дані

Розмір компенсації

Ставка кешбеку залежить від виду пального:

15% — дизель;

10% — бензин;

5% — автогаз.

За оцінками уряду, це дозволяє економити від 2 до 11 гривень на кожному літрі. Програма діятиме до 1 травня 2026 року.

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти на повторну заправку витратити не можна. Їх можна використати на:

оплату комунальних послуг

придбання ліків і медичних товарів українського виробництва

купівлю харчів

оплату поштових послуг

купівлю книг

благодійні внески на підтримку ЗСУ.

