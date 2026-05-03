Після гучного скандалу: зірка реаліті "Екси" Чарінцева купила будинок за 11 мільйонів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Блогерка з чоловіком вже купувала будинок, але все пішло не за планом
Після тривалих пошуків і гучної історії з невдалою угодою блогерка Альона Чарінцева, відома участю у шоу "Мамо, ваш вихід" та перемогою в реаліті "Екси" стала власницею нового будинку під Києвом. Помешкання коштувало близько 11 мільйонів гривень.
Про це повідомляє телеграм-канал INSTAMANIA. За даними джерела, вартість будинку — 250 тисяч доларів.
Як розповідала Чарінцева у своєму блозі, вони винаймали будинок, і за якийсь час власник запропонував їм викупити житло, на що вони погодились. Вони вже дали завдаток і навіть вклалися в ремонт. Однак угода зірвалася в останній момент — власник несподівано відмовився продавати нерухомість.
Ця ситуація змусила родину починати все спочатку. Чарінцева з чоловіком довго шукали нові варіанти, розглядаючи різні пропозиції. Ба більше, вони навіть замислювалися над тим, щоб залишити столицю і повернутися до рідного Кривого Рогу.
Зрештою, пошуки завершилися успішно — подружжя знайшло будинок, який відповідає їхнім потребам. За словами блогерки, він знаходиться недалеко від попереднього, тобто до Кривого Рогу вони не переїхали.
Раніше "Телеграф" розповідав, що скандальна блогерка Алхім носить на руці годинник за 10 мільйонів. Такий аксесуар коштує, як Porsche.