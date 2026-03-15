Відповідь Трампу, Іран та нафтопровід "Дружба": Зеленський поспілкувався з журналістами (головне)

Український лідер також запропонував альтернативу нардепам, що не хочуть працювати

У неділю, 15 березня, президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. Він прокоментував роботу народних депутатів, відновлення нафтопровода "Дружба" та інші питання.

Голова держави не обійшов й ситуацію на Близькому Сході. "Телеграф" зібрав головні тези з розмови.

Якщо нардепи не хочуть працювати у парламентіі, у них є альтернатива — піти на фронт. Створення "коаліції національної єдності" не потрібне і не буде корисним, заявив президент. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення деякі парламентарі хотіли скласти мандат. Однак у період воєнного стану Верховна Рада має продовжувати повноцінно функціонувати.

"Якщо не служиш державі в парламенті, то служи державі на фронті. Це мій підхід", — сказав Зеленський.

Гарант Конституції додав, що проведення виборів, на його думку, під час війни є неможливим.

Зеленський також вкотре прокоментував заяви президента США Дональда Трампа щодо відсутності потреби в українських БПЛА.

"Я ніколи не чув, що США не зацікавлені в українських дронах. Я чув протилежне: що Сполучені Штати дуже зацікавлені", — сказав він.

Зеленський уточнив, що Україна пропонувала США різні варіанти угоди про безпілотники: від закупівлі до спільного виробництва.

"Цього року Україна отримає систему ППО SAMP/T, яка здатна збивати балістику. Її перевірять, і якщо спрацює — це стане довгостроковою допомогою", — заявив президент.

Він також зазначив, що Україна не воює проти Ірану. Фахівці, які відправилися на Близький Схід, нададуть експертизу щодо того, як боротися з "Шахедами".

На думку українського лідера, весняна наступальна кампанія у росіян вже провалилась.

"Можлива дата технічного відновлення "Дружби": до двох місяців. Але дата – це другий пункт. Перший пункт: чи маємо ми в Європі право купувати та транзитувати російську нафту?", — запитав він.

Нагадаємо, 14 березня стало відомо, що прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньяху направив Україні запит щодо розмови з Зеленським для обговорення співпраці у питаннях перехоплення іранських дронів.