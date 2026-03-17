На Кубі - блекаут, Трамп погрожує захопити її. Що відбувається у країні

Американський лідер каже, що "зайнятися Кубою" для нього "велика честь"

Енергетична мережа Куби зазнала цілковитого колапсу у понеділок, 16 березня. Це перший блекаут у країні після того, як США перекрили постачання нафти на острів, фактично влаштувавши Кубі енергетичну блокаду.

Що треба знати:

Через блекаут електрики залишилося все населення острова — понад 10 мільйонів людей

На фоні проблем з енергопостачанням з 14 березня на Кубі спалахнули масштабні протести

Трамп сказав, що може робити з Кубою "що захоче" — "звільнити її чи встановити над нею контроль"

Куба значною мірою залежить від нафти для виробництва електроенергії, пише CNN. Дії Сполучених Штатів погіршили енергетичну кризу в країні, спричинивши періодичні відключення електроенергії, нестачу медикаментів та зменшення туризму.

Блекаут на Кубі

Критично зросла ціна на бензин — на неофіційному ринку вартість може сягати 9 доларів за літр. Заправлення бака обійдеться у понад 300 доларів — сума, яка перевищує річний заробіток більшості громадян Куби.

Посадовці (уряду — ред.) США, мабуть, дуже раді шкоді, завданій кожній кубинській родині, — заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо, коментуючи блекаут

Трамп погрожує захопити Кубу

Президент США Дональд Трамп заявив, що "зайнятися Кубою" для нього "велика честь". За його словами, він може "звільнити її чи встановити над нею контроль".

Гадаю, для мене було б честю зайнятися Кубою — це справді велика честь. Взяти Кубу під контроль у тому чи іншому вигляді. Так, саме так, взяти Кубу. Звільнити її чи встановити над нею контроль — по суті, я міг би зробити з нею все, що захочу, якщо говорити відверто. Це дуже слабка країна, Дональд Трамп

Адміністрація Трампа вимагає відставки президента Куби

Адміністрація Трампа заявила Кубі, що для досягнення прогресу в переговорах президент-комуніст Мігель Діас-Канель має піти у відставку. Наголошується, що метою США є не повна зміна режиму, а символічна заміна керівництва, щоб забезпечити проведення економічних реформ та покращення відносин між США та Кубою. Штати наполягають на економічній відкритості, звільненні політичних в'язнів та зменшенні впливу старих комуністичних чиновників на Кубі.

Мігель Діас-Канель

Чому Трамп націлився на Кубу

Глава Білого Дому неодноразово заявляв, що прагне дати кубинцям краще життя, на яке вони заслуговують. За його словами, багато з них — його виборці.

Як ви знаєте, вони (кубинська влада — ред.) дуже погано поводилися з багатьма людьми. І багато хто з цих людей — кубино-американські виборці, які підтримали мене на рекордному рівні, — дуже важливі. Ці люди дуже важливі для мене. Я знаю, через що вони пройшли. Вони пройшли через справжнє пекло, — казав Трамп

Проте через своє розташування (Куба знаходиться всього в 150 км до США), країна важлива Вашингтону з погляду безпеки. Біли дім регулярно відстежує появу військових баз на її території та участь у цьому геополітичних супротивників — Китаю, Росії.

Криза на Кубі посилилася — люди вийшли на вулиці

Після операції США у Венесуелі Куба фактично втратила одного з головних партнерів. Ситуація з нафтопродуктами різко погіршилася. Цей дефіцит вплинув й на інші ринки, харчову промисловість. Окрім того, у березні 2026 сталася велика аварія на найбільшій теплоелектростанції "Antonio Guiteras" у провінції Матансас, через що мільйони людей залишилися без світла.

Спалахнули антиурядові протести. Люди мітингують на вулицях та палять офіси комуністичної партії. У місті Морон демонстранти підпалили будівлю Компартії. Під час інциденту один молодик отримав вогнепальне поранення.

Що відомо про Кубу

Республіка Куба — це острівна держава у Карибському морі. Вона входить до групи Великих Антильських островів, відома як "Острів Свободи". Після революції 1959 року в країні встановився комуністичний режим, який панує й досі.

Куба

Населення Куби становить близько 11 млн осіб. Основні галузі промисловості — туризм, вирощування цукрової тростини, виробництво тютюну (сигар). З корисних копалин країна має родовища нафти, але досить невеликі, поклади нікелю, кобальту, залізної руди та марганцю. Найважливіші ресурси Куби — нікель та кобальт, їх використовують для виготовлення акумуляторів та електроніки.

