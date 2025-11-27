Трампа чекає ще один імпічмент? Політолог пояснив, які ризики створюють "плівки Віткоффа"

Експерт пояснив, хто саме міг "злити" розмови переговорників

Оприлюднення аудіозаписів розмов Стіва Віткоффа з представниками Кремля спричинило масштабний політичний резонанс у США, Європі та Україні. Публікація, яка збіглася з черговим раундом переговорів між Україною, США й Росією, поставила під питання роль ключового спецпредставника Дональда Трампа та створила ризики для подальшого руху "мирного плану".

"Телеграф" поспілкувався з політологом Володимиром Фесенком про те, звідки могли з’явитися ці записи, як вони впливають на позиції США в процесі врегулювання та чому скандал може стати критичним для Віткоффа — і потенційно навіть для Трампа.

Політолог підкреслює, що витік виглядає не випадковим, а сам час його появи свідчить про внутрішню боротьбу в американській політичній системі.

"Це явний злив з боку саме американських спецслужб. Судячи з інформації, записували Віткофа. А хто може записувати розмову Віткофа? Теоретично — Росія. Кажуть про українську розвідку — дай Бог, якби в нас була така можливість. Але значно імовірніше, що це робили саме американські спецслужби, у яких давно існують системи автоматичного стеження за такими комунікаціями", – пояснює він.

На думку Фесенка, оприлюднення записів має на меті вказати адміністрації Трампа, що серед осіб, відповідальних за переговорний процес, є людина, яка може діяти в інтересах Кремля. Це ставить під сумнів саму легітимність та якість посередництва США.

Людина, яка дає поради, як впливати на президента США. Це називається агент впливу. У будь-якій нормальній країні — це підстава для звинувачення в державній зраді Володимир Фесенко

Попри гучність скандалу, реакція Дональда Трампа виявилася максимально стриманою.

"У нього суто бізнесова логіка. Він не переймається національною безпекою. Він сприймає це як ділок: мовляв, він продає — Україну Росії, або щось продає Україні. Але Росії точно продає, і нас, і інтереси США", – вважає експерт.

Політолог зазначає: вирішальним фактором можуть стати не медійні скандали, а реакція американських інституцій, зокрема Конгресу та сенатських комітетів, які відповідають за безпеку. Якщо республіканці та спецслужби побачать загрозу інтересам США, ситуація може змінитися радикально.

"Це може сформувати критичне поле, як свого часу було зі скандалом навколо Волтца. Тоді Трамп змушений був звільнити його. Нині ризики для Віткоффа теж виникли", – вважає Фесенко.

Також він говорить, що саме європейські союзники мають активніше сигналізувати Вашингтону про недовіру до Віткоффа, оскільки Україна через дипломатичну чутливість не може дозволити собі прямі звинувачення.

За словами політолога, якщо Віткофф усе ж буде усунутий, американській стороні доведеться шукати нового політичного переговорника для контактів із Путіним.

"На змістовному рівні Дрісколл може замінити Віткофа. Але для переговорів з Путіним потрібна статусна людина. Це може бути або Марко Рубіо, або Джей Ді Венс. Інколи віцепрезиденти виконують таку роль", – нагадує він.

Дрісколл на зустрічі з Зеленським

Фесенко наголошує, що скандал створює потенційні ризики не лише для Віткоффа, а й для Трампа, якщо витоки продовжаться або з’являться докази незаконного лобіювання.

Це підстава для розслідування в Сенаті. Якщо більшість отримають демократи, вони точно скористаються шансом. Це може бути підставою навіть для чергового імпічменту Трампа, якщо скандал розвиватиметься Володимир Фесенко

Політолог також зазначає, що сама по собі початкова версія плану Віткоффа вже втратила актуальність, оскільки після Женеви вона зазнала суттєвих змін — фактично повної переробки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що США прагнуть укласти мирну угоду між Україною та Росією ще до надання будь-яких гарантій безпеки. Вашингтон фактично перестрахування і уникає позиціонувати себе як неупередженого посередника на завершення війни.