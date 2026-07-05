Трамп втрутився у ЧС-2026 з футболу: грандіозний скандал на Мундіалі

Американському футболісту "вибачили" вилучення

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У неділю, 5 липня, на чемпіонаті світу з футболу пролунав великий скандал. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) після телефонного дзвінка з Білого дому фактично скасувала червону картку футболістові збірної США Фоларіну Балогану.

Що потрібно знати

США зіграє з Бельгією у 1/8 фіналу ЧС-2026

В останній грі американців Балоган отримав пряму червону картку

Після дзвінка з Білого дому футболістові скасували автоматичну дискваліфікацію

Про це в соцмережі X повідомив журналіст Бен Джейкобс. За його словами, у ФІФА наполягають на тому, що Трамп ніяк не міг вплинути на ситуацію.

Білий дім безпосередньо зв’язався з ФІФА, щоб попросити Джанні Інфантіно переглянути червону картку Фоларіна Балогана. ФІФА запросила коментар та послалася на висновки свого незалежного комітету. Джерела у ФІФА наполягають на тому, що вплив Білого дому не міг вплинути на рішення через повноваження, передбачені статтею 27, та незалежного характеру дисциплінарної комісії. Бен Джейкобс

Додамо, що Балоган отримав пряму червону картку за фол у матчі 1/16 фіналу ЧС-2026 проти Боснії та Герцеговини (2:0). Він мав пропустити наступну гру, але ФІФА змінила покарання гравцеві, замінивши йому автоматичну дискваліфікацію на матч випробувальним терміном на один рік. Таким чином, футболіст зможе зіграти у матчі 1/8 фіналу ЧС-2026 проти Бельгії (7 липня). Трамп подякував ФІФА.

Дякую ФІФА за те, що вони вчинили правильно і скасували велику несправедливість! Дональд Трамп

Вилучення Балогана дивитись з 04:17

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.