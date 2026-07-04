Жарт українського коментатора на ЧС-2026 викликав суперечки у мережі (відео)

Диктор порадив німцям вболівати за аргентинців

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В етері Megogo пролунав жарт про нацистів. Це сталося під час матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 з футболу Швейцарія – Алжир.

Що потрібно знати

Швейцарія здолала Алжир на ЧС-2026 — 2:0

Коментатор порадив німцям вболівати за швейцарців чи аргентинців

Жарт диктора завірусився в мережі

Коментатор Megogo зазначив, що після вильоту збірної Німеччини німці можуть вболівати за швейцарців та аргентинців, натякнувши на втечу нацистів до Аргентини після Другої світової війни. У threads розгорілися суперечки через неоднозначне висловлювання. Додамо, що коментували гру Вадим Шевякін та Віталій Похвала.

Думка користувачів про жарт розділилася. Частину вважають це вдалим ходом, а саму ситуацію називають кумедною, інші критикують платформу.

Для всіх, хто пише про "тонкий гумор" і "знання історії". Історичний бекграунд тут зрозумілий кожному, хто хоч трохи відкривав підручники історії. Але є різниця між мемами в пабликах та коментуванням офіційного матчу на платному стрімінгу. Ми платимо за передплату, щоб отримувати якісний продукт. Асоціативна низка коментатора на рівні "бачу німців – згадую третій рейх" – це банальний штамп, а не інтелектуальний гумор. play_442_

Поки що це найкраще, що я чув від коментаторів Megogo. PS Завжди майте запасний варіант. Роман Шчупак

Відеоогляд матчу Швейцарія — Алжир. Відео надане Megogo.

Довідка: "Пацючі стежки" — мережа таємних маршрутів евакуації військових злочинців — провідних представників нацистського режиму та членів СС, фашистів та усташів з Європи після закінчення Другої світової війни. Таємні маршрути починалися в Німеччині та Австрії та пролягали головним чином через Італію та Іспанію, далі вели до Південної Америки — переважно до Аргентини, але також до країн Аравії та США.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.