ЧС-2026: повна сітка плей-оф Мундіалю (фото)

Хто з ким зіграє після групового етапу ЧС-2026

На чемпіонаті світу з футболу визначились перші учасники плей-оф. Всього 32 команди з 48 пройдуть далі та зіграють у 1/16 фіналу.

Що потрібно знати

У плей-оф ЧС-2026 зіграють 32 команди

Ігри проходитимуть на виліт за олімпійською системою

Фінал відбудеться 19 липня

"Телеграф" пропонує до вашої уваги сітку плей-оф ЧС-2026. Матчі на виліт розпочнуться 28 червня грою ПАР – Канада та завершаться фіналом 19 липня. Учасниками плей-оф стануть переможці груп, команди, що займуть 2 місця, а також 8 найкращих збірних, які стануть третіми.

Сітка плей-оф ЧС-2026 (оновлюється)

Сітка плей-офф ЧС-2026/Фото: fifa.com

Сітка плей-офф ЧС-2026/Фото: Wikipedia

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.