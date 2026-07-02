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Мессі випадково створив небезпечний прецедент на ЧС-2026 (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Фоларін Балоган і Ліонель Мессі Новина оновлена 02 липня 2026, 18:20
Фоларін Балоган і Ліонель Мессі. Фото Getty Images

Рефері діють непослідовно на Мундіалі

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Журналісти, тренери, гравці та просто вболівальники розкритикували непослідовність арбітрів на чемпіонаті світу з футболу-2026. У матчі 1/16 фіналу США обіграли Боснію та Герцеговину, але залишилися без Фоларіна Балогана, який отримав пряму червону картку.

Що потрібно знати

  • США здолали Боснію та Герцеговину на ЧС-2026 — 2:0
  • Балоган отримав пряму червону картку
  • Американський футболіст зробив фол у стилі Мессі, однак Ліонеля ніяк не покарали у грі проти Алжиру

Телеведучий Пірс Морган зазначив, що аргентинець Ліонель Мессі в подібному моменті не отримав навіть жовтої картки. Журналіст вважає, що справа у статусі Лео.

Один і той самий фол. Один (Балоган) отримує червону картку. Іншому взагалі жодного покарання. Здорово бути Ліонелем Мессі.

Пірс Морган

Пірс Морган
Пірс Морган/Фото: Getty Images

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно після гри заявив, що Балоган не повинен був отримувати червону картку.

Для мене обидва випадки (Балоган та Мессі) не є приводом для червоної картки.

Маурісіо Почеттіно

Маурісіо Почеттіно
Маурісіо Почеттіно/Фото: Getty Images

Колишній півзахисник збірної США Джермейн Джонс також згадав інцидент Мессі, доводячи, що Балаган не заслуговував на вилучення.

Якщо червону картку дали тут, то чому її не показали Ліонелю Мессі [у матчі з Алжиром]?

Джермейн Джонс

У мережі це момент викликав суперечки. Дехто вважає, що Мессі тягнуть до фіналу ЧС-2026.

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Відеоогляд матчу США — Боснія та Герцеговина. Відео надане Megogo.

Момент з фолом Балогана дивитись з 04:19

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.

Теги:
#Футбол #Збірна США #Збірна Аргентини #Збірна Алжиру #Збірна Боснії і Герцеговини #ЧС-2026