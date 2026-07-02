Мессі випадково створив небезпечний прецедент на ЧС-2026 (відео)

Рефері діють непослідовно на Мундіалі

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Журналісти, тренери, гравці та просто вболівальники розкритикували непослідовність арбітрів на чемпіонаті світу з футболу-2026. У матчі 1/16 фіналу США обіграли Боснію та Герцеговину, але залишилися без Фоларіна Балогана, який отримав пряму червону картку.

Що потрібно знати

США здолали Боснію та Герцеговину на ЧС-2026 — 2:0

Балоган отримав пряму червону картку

Американський футболіст зробив фол у стилі Мессі, однак Ліонеля ніяк не покарали у грі проти Алжиру

Телеведучий Пірс Морган зазначив, що аргентинець Ліонель Мессі в подібному моменті не отримав навіть жовтої картки. Журналіст вважає, що справа у статусі Лео.

Один і той самий фол. Один (Балоган) отримує червону картку. Іншому взагалі жодного покарання. Здорово бути Ліонелем Мессі. Пірс Морган

Same tackle.

One (Balogun) gets a red card.

The other gets no punishment at all.

Must be nice being Lionel Messi. 🙄 pic.twitter.com/yMyYjgxBPV — Piers Morgan (@piersmorgan) July 2, 2026

Пірс Морган/Фото: Getty Images

Головний тренер збірної США Маурісіо Почеттіно після гри заявив, що Балоган не повинен був отримувати червону картку.

Для мене обидва випадки (Балоган та Мессі) не є приводом для червоної картки. Маурісіо Почеттіно

Маурісіо Почеттіно/Фото: Getty Images

Колишній півзахисник збірної США Джермейн Джонс також згадав інцидент Мессі, доводячи, що Балаган не заслуговував на вилучення.

Якщо червону картку дали тут, то чому її не показали Ліонелю Мессі [у матчі з Алжиром]? Джермейн Джонс

“If you give a red card here, the consistency, why is not Messi getting the red card?”@Jermainejunior on Flo Balogun receiving a red card in the USMNT’s Round of 32 victory. pic.twitter.com/opv1wLKCen — ESPN FC (@ESPNFC) July 2, 2026

У мережі це момент викликав суперечки. Дехто вважає, що Мессі тягнуть до фіналу ЧС-2026.

Відеоогляд матчу США — Боснія та Герцеговина. Відео надане Megogo.

Момент з фолом Балогана дивитись з 04:19

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.