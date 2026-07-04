Оригінальний штрафний та бійня на полі: визначився перший чвертьфіналіст ЧС-2026 (відео)

Канадці дали бій найкращій африканській команді на ЧС-2026, але цього було мало для проходу до наступного раунду

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У суботу, 4 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбувся перший поєдинок 1/8 фіналу. Збірна Канади зіграла проти Марокко.

Що потрібно знати

Канада та Марокко провели зустріч у США

Атлаські леви вийшли вперед завдяки оригінальному штрафному

Унахі оформив дубль

Зустріч, що проходила у Х’юстоні (США), завершилася з рахунком 3:0 на користь Марокко. Про це повідомляє "Телеграф".

Канадці провели ідеальний перший тайм, повністю відключивши атаку та півзахист Марокко, проте при цьому самі господарі Мундіалю практично нічого не створили біля воріт Буну. Команди пішли на перерву із нулями на табло.

У другому таймі Атлаські леви досить швидко відкрили рахунок. На 50-й хвилині Аззедін Унахі з середньої дистанції вразив кут воріт після оригінального розіграшу штрафного у виконанні Хакімі. У результаті канадці посилили тиск на ворота Буну, але забити рятівний гол так не зуміли. А ось марокканці забили ще — у швидкій контратаці відзначився Унахі, а в компенсований час — Суф'ян Рахімі. Додамо, що гра Марокко — Канада була дуже грубою з обох боків. Головний арбітр зустрічі Майкл Олівер показав 8 жовтих карток.

Таким чином, Марокко крокує до 1/4 фіналу, де зіграє проти переможця матчу Парагвай — Франція.

Повний відеоогляд матчу Канада — Марокко. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.