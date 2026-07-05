Трамп вмешался в ЧМ-2026 по футболу: грандиозный скандал на Мундиале

Американскому футболисту "простили" удаление

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В воскресенье, 5 июля, на чемпионате мира по футболу прогремел большой скандал. Международная федерация футбола (ФИФА) после телефонного звонка из Белого дома фактически отменила красную карточку футболисту сборной США Фоларину Балогану.

Что нужно знать

США сыграет с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026

В последней игре американцев Балоган получил прямую красную карточку

После звонка из Белого дома футболисту отменили автоматическую дисквалификацию

Об этом в соцсети X сообщил журналист Бен Джейкобс. По его словам в ФИФА настаивают на том, что Трамп никак не мог повлиять на ситуацию.

Белый дом напрямую связался с ФИФА, чтобы попросить Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогана. ФИФА запросила комментарий и сослалась на выводы своего независимого комитета. Источники в ФИФА настаивают на том, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение в силу полномочий, предусмотренных статьей 27, и независимого характера дисциплинарной комиссии. Бен Джейкобс

Добавим, что Балоган получил прямую красную карточку за фол в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). Он должен был пропустить следующую игру, но ФИФА изменила наказание игроку, заменив ему автоматическую дисквалификацию на матч испытательным сроком в один год. Таким образом, футболист сможет сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии (7 июля). Трамп поблагодарил ФИФА.

Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и отменили большую несправедливость! Дональд Трамп

Удаление Балогана смотреть с 04:17

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.