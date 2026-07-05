Трамп вмешался в ЧМ-2026 по футболу: грандиозный скандал на Мундиале
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Американскому футболисту "простили" удаление
В воскресенье, 5 июля, на чемпионате мира по футболу прогремел большой скандал. Международная федерация футбола (ФИФА) после телефонного звонка из Белого дома фактически отменила красную карточку футболисту сборной США Фоларину Балогану.
Что нужно знать
- США сыграет с Бельгией в 1/8 финала ЧМ-2026
- В последней игре американцев Балоган получил прямую красную карточку
- После звонка из Белого дома футболисту отменили автоматическую дисквалификацию
Об этом в соцсети X сообщил журналист Бен Джейкобс. По его словам в ФИФА настаивают на том, что Трамп никак не мог повлиять на ситуацию.
Белый дом напрямую связался с ФИФА, чтобы попросить Джанни Инфантино пересмотреть красную карточку Фоларина Балогана. ФИФА запросила комментарий и сослалась на выводы своего независимого комитета. Источники в ФИФА настаивают на том, что влияние Белого дома не могло повлиять на решение в силу полномочий, предусмотренных статьей 27, и независимого характера дисциплинарной комиссии.
Добавим, что Балоган получил прямую красную карточку за фол в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Боснии и Герцеговины (2:0). Он должен был пропустить следующую игру, но ФИФА изменила наказание игроку, заменив ему автоматическую дисквалификацию на матч испытательным сроком в один год. Таким образом, футболист сможет сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии (7 июля). Трамп поблагодарил ФИФА.
Спасибо ФИФА за то, что они поступили правильно и отменили большую несправедливость!
Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.
На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.