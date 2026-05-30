Суперкомп’ютер назвав переможця ЧС-2026: хто виграє Мундіаль?

Топ-10 претендентів на перемогу на Мундіалі

У четвер, 11 червня, стартує головний футбольний турнір року — чемпіонат світу з футболу-2026. Суперкомп’ютер Opta Analyst оцінив шанси збірних.

Що потрібно знати

Суперкомп’ютер ставить на збірну Іспанії

Чинний переможець Аргентина — у топ-5 претендентів

У двох команд шанси на тріумф близькі до нуля

На думку Opta Analyst, найімовірнішим переможцем Мундіалю є команда Іспанії. Про це повідомляє theanalyst.com.

На тріумф іспанців суперкомп’ютер дає 16,34%. До топ-3 ймовірних переможців також входять збірні Франції (13.01%) та Англії (10.88%). Понад 10% на успіх також має команда Аргентини (10.17%), яка виграла Мундіаль у 2022 році. У решти команд шанси помітно нижчі, а у збірних Кюрасао та Гаїті взагалі — прагнуть до нуля.

Топ-10 претендентів на перемогу на ЧС-2026/Інфографіка ШІ

Нагадаємо, збірна України під керівництвом Сергія Реброва не змогла кваліфікуватись на ЧС-2026. Синьо-жовті не змогли пройти Швецію (1:3) у півфіналі плей-оф кваліфікації європейського відбору. Раніше українці не змогли потрапити на Мундіаль напряму, посівши друге місце на груповому етапі кваліфікації. Після провалу Ребров залишив свою посаду, а на його місце прийшов італієць Андреа Мальдера.