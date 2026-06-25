Збірна України на Євро-2026 U-19 з футболу: розклад та результати матчів (відео)

Синьо-жовті переслідують дві цілі на турнірі

У неділю, 28 червня, в Уельсі (Велика Британія) стартує 23-й розіграш чемпіонату Європи з футболу серед юнаків до 19 років. Збірна України кваліфікувалася на турнір та зіграє як мінімум три ігри

Що потрібно знати

8 найкращих команд зіграють на юнацькому Євро

Ігри пройдуть у Рексемі, Бангорі, Денбі та Карнарвоні

Турнір також виступає кваліфікацією на ЧС-2027 U-20

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад, результати та відеоогляди всіх матчів збірної України U-19 на Євро-2026. Додамо, що подивитися всі ігри нашої команди на ЧЄ-2026 можна на "Суспільне спорт".

Синьо-жовті розпочнуть турнір із групового етапу, де зіграють проти Хорватії, Сербії та Італії. Найкращі 2 команди з квартету вийдуть у півфінал. Чотири півфіналісти отримають путівку на чемпіонат світу ФІФА U-20 2027 року в Азербайджані та Узбекистані, а дві команди, які посядуть треті місця на груповому етапі, зустрінуться у плей-оф за ще одне місце у турнірі.

Розклад, результати та відеоогляди матчів збірної України на Євро U-19 з футболу (оновлюється)

Груповий етап

Понеділок, 29 червня (час київський)

22:00. Хорватія – Україна

Четвер, 2 липня

20:00. Україна – Сербія

Неділя, 5 липня

18:00. Україна – Італія

Склад збірної України на Євро U-19 з футболу/Фото: УАФ

Нагадаємо, у США, Канаді та Мексиці йде чемпіонат світу з футболу-2026. Він проходить у розширеному новому форматі. На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.