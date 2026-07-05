Франція з великими проблемами пройшла до чвертьфіналу ЧС-2026 (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Південноамериканська команда дала бій фаворитам Мундіалю
У неділю, 5 липня, на чемпіонаті світу з футболу відбувся черговий поєдинок 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу-2026. Збірна Парагваю зіграла проти грізної Франції.
Що потрібно знати
- Парагвай та Франція зіграли у США
- Мбаппе відкрив рахунок у грі з пенальті
- Франція у чвертьфіналі зустрінеться з Марокко
Зустріч, що проходила у Філадельфії (США) на однойменному стадіоні, завершилася з рахунком 1:0 на користь Франції. Про це повідомляє "Телеграф".
Триколірні з перших хвилин взяли м’яч під свій контроль, проте до небезпечних моментів біля воріт Парагваю справа не доходила. Ключовий момент у зустрічі відбувся в дебюті другого тайму — захисник збірної Парагваю сфолив на Дуе, і після перегляду VAR рефері призначив 11-метровий удар. "Вирок" легко реалізував Кіліан Мбаппе.
Цей гол приніс Франції перемогу та вихід до 1/4 фіналу Кубка світу. На цій стадії турніру Триколірні зіграють проти Марокко.
Повний відеоогляд матчу Парагвай-Франція буде доступний тут пізніше. Відео надане Mеgogo.
⚽️ Mbappe converts penalty !!— 📌@talkFootX (@KeriMccorm1440) July 4, 2026
🇵🇾 Paraguay 0-1 France 🇫🇷 https://t.co/ye9APJtInc pic.twitter.com/qL6T4mRwKe
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.
На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.