Дівчина здобула світову славу через схожість із зіркою ЧС-2026 (відео)
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Блондинка є двійником відомого футболіста
Шведська модель та блогерка Джулія Гроп прославилася під час чемпіонату світу з футболу-2026. Дівчина робить пародійні ролики про норвежця Ерлінга Голанда.
Що потрібно знати
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Відео Джулії набирають мільйони переглядів через те, що дівчина зовні схожа на футболіста. Про це повідомляє "Телеграф".
Гроп ідеально скористалася ситуацією і змогла монетизувати цю схожість. Дівчина публікує в соцмережах пародії на відомі меми про футболіста, а також робить інший розважальний контент.
Зазначимо, збірна Норвегії у 1/16 фіналу ЧС-2026 зіграє проти Бразилії. Голанд на турнірі відзначився 5 голами у 3 матчах. На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026, а також сітка плей-оф. До речі, всі ігри Мундіалю можна переглянути в Україні.
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.