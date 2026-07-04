Ціни на квитки ЧС-2026 злетіли до небес: можна купити квартиру в Києві
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Спекулянти отримують шалений прибуток під час Мундіалю
Чемпіонат світу з футболу-2026 виправдано вважається найдорожчим в історії. Особливо дивують ціни на квитки з підвищеним попитом (зіркові збірні чи господарі Мундіалю, — Ред.).
Що потрібно знати
- Англія зіграє з Мексикою у 1/8 фіналу ЧС-2026
- Ціни на квитки злетіли у космос
- ФІФА отримує комісію за перепродаж тікетів
Офіційний портал ФІФА (Міжнародна федерація футболу) для перепродажу тікетів пропонує купити квиток на матч 1/8 фіналу Мексика — Англія за 30 тисяч доларів (близько 1,3 млн грн). Це найдорожчий квиток на платформі, повідомляє ВВС.
За інформацією джерела, спочатку квитки придбали через лотерею англійські вболівальники після розіграшу, що відбувся в грудні 2025 року. Їхня номінальна вартість – 605 доларів (близько 27 тисяч грн).
Найдорожчі квитки на матч Англії та Мексики коштують 30 тисяч доларів, проте з урахуванням комісії ФІФА покупець має заплатити 34500 доларів (близько 1,5 млн грн). За такі гроші зараз можна купити невелику квартиру у Києві.
Найдешевший доступний квиток на гру коштує 3448 доларів (близько 153 тисячі гривень) при номінальній вартості 295 доларів (близько 13 тисяч гривень). Клуб уболівальників збірної Англії з туризму (ESTC), який здійснював лотерею квитків, засудив "жадібність" ФІФА, але додав, що "не може виправдати вболівальників", які виставили квитки за "безглуздими цінами".
ФІФА навмисне розробила онлайн-біржу, яка дозволяє продавати квитки за значно завищеними цінами, при цьому керівний орган світового футболу забирає 15% від виручки як у покупця, так і у продавця.
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.
На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.