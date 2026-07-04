Ціни на квитки ЧС-2026 злетіли до небес: можна купити квартиру в Києві

Спекулянти отримують шалений прибуток під час Мундіалю

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Чемпіонат світу з футболу-2026 виправдано вважається найдорожчим в історії. Особливо дивують ціни на квитки з підвищеним попитом (зіркові збірні чи господарі Мундіалю, — Ред.).

Що потрібно знати

Англія зіграє з Мексикою у 1/8 фіналу ЧС-2026

Ціни на квитки злетіли у космос

ФІФА отримує комісію за перепродаж тікетів

Офіційний портал ФІФА (Міжнародна федерація футболу) для перепродажу тікетів пропонує купити квиток на матч 1/8 фіналу Мексика — Англія за 30 тисяч доларів (близько 1,3 млн грн). Це найдорожчий квиток на платформі, повідомляє ВВС.

На сайті ФІФА, присвяченому перепродажу квитків, вказані зони для вболівальників збірної Англії, де можна придбати квитки

За інформацією джерела, спочатку квитки придбали через лотерею англійські вболівальники після розіграшу, що відбувся в грудні 2025 року. Їхня номінальна вартість – 605 доларів (близько 27 тисяч грн).

Найдорожчі квитки на матч Англії та Мексики коштують 30 тисяч доларів, проте з урахуванням комісії ФІФА покупець має заплатити 34500 доларів (близько 1,5 млн грн). За такі гроші зараз можна купити невелику квартиру у Києві.

У Києві за квиток ЧС-2026 можна купити квартиру

Найдешевший доступний квиток на гру коштує 3448 доларів (близько 153 тисячі гривень) при номінальній вартості 295 доларів (близько 13 тисяч гривень). Клуб уболівальників збірної Англії з туризму (ESTC), який здійснював лотерею квитків, засудив "жадібність" ФІФА, але додав, що "не може виправдати вболівальників", які виставили квитки за "безглуздими цінами".

ФІФА навмисне розробила онлайн-біржу, яка дозволяє продавати квитки за значно завищеними цінами, при цьому керівний орган світового футболу забирає 15% від виручки як у покупця, так і у продавця. ESTC

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.