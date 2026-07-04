Парагвай – Франція: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

Головний фаворит Мундіалю спробує на міцність вискочку з Південної Америки

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У ніч на неділю, 5 липня, на чемпіонаті світу з футболу відбудеться поєдинок 1/8 фіналу Парагвай – Франція. Переможець вийде до чвертьфіналу, а той, хто програє, покине Мундіаль

Що потрібно знати

Парагвай та Франція зіграють у США

На кону матчу стоїть путівка до чвертьфіналу

Французи — дворазові чемпіони світу, парагвайці лише раз грали у чвертьфіналі

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Парагвай — Франція. Гра розпочнеться о 00:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Парагвай — Франція (оновлюється)

Парагвай зіграє із Францією у Філадельфії на однойменному стадіоні. Французи на цю мить є головними фаворитами на перемогу на турнірі, а от Парагвай вважається темною конячкою.

Парагвайці на груповому етапі Мундіалю поступилися США (1:4), обіграли Туреччину (1:0) та зіграли внічию проти Австралії (0:0). У 1/16 фіналу Червоно-білі здійснили гучну сенсацію – вибили з турніру Німеччину (1:1, 4:3 по пенальті).

Франція, своєю чергою, розгромила на груповому етапі Сенегал (3:0), Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). На першій стадії плей-оф французи знищили шведів (3:0).

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.