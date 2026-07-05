Франция с большими проблемами прошла в четвертьфинал ЧМ-2026 (видео)

Южноамериканская команда дала бой фаворитам Мундиаля

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В воскресенье, 5 июля, на чемпионате мира по футболу состоялся очередной поединок 1/8 финала чемпионата мира по футболу-2026. Сборная Парагвая сыграла против грозной Франции.

Что нужно знать

Парагвай и Франция сыграли в США

Мбаппе открыл счет в игре с пенальти

Франция в четвертьфинале встретится с Марокко

Встреча, проходившая в Филадельфии (США) на одноименном стадионе, завершилась со счетом 1:0 в пользу Франции. Об этом сообщает "Телеграф".

Трехцветные с первых минут взяли мяч под свой контроль, однако до опасных моментов у ворот Парагвая дело не доходило. Ключевой момент во встрече произошел в дебюте второго тайма — защитник сборной Парагвая сфолил на Дуэ, и после просмотра VAR рефери назначил 11-метровый удар. "Приговор" легко реализовал Килиан Мбаппе.

Этот гол принес Франции победу и выход в 1/4 финала Кубка мира. На этйо стадии турнира Трехцветные сыграют против Марокко.

Полный видеообзор матча Парагвай — Франция будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Mеgogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.