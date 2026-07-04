Не тільки Батьківщина-мати: у Києві символічно привітали США з Днем незалежності (видовищні кадри)

Американський стяг майорів у столиці

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У суботу, 4 липня, Україна привітала Сполучені Штати Америки з Днем незалежності. У Києві підсвітили Батьківщину-Мати та залізничний вокзал прапором США.

Кадрами з місця події поділився фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Зауважимо, що цьогоріч американці святкують 250 річницю незалежності.

На фото видно, як на українському монументі світився прапор США. До слова, Батьківщину-мати видно у різних куточках Києва, тому цілком ймовірно, що побачити таке видовище можна було і на відстані.

Арка залізничного вокзалу столиці замайоріла американським стягом.

Зазначимо, що український президент привітав американців зі святом і також поділився кадром підсвіченої прапором США Батьківщини-Мати.

"Привітав Президента Трампа та всіх американців з Днем незалежності. Дуже добре поговорили по телефону. Ми вдячні Сполученим Штатам за всю надану допомогу, від "джавелінів" і "петріотів" до політичної підтримки, і надзвичайно цінуємо те, що Америка підтримує нас у захисті нашої незалежності. Я вдячний всім американським серцям, яким не байдуже майбутнє України, Європи та всіх людей у світі, для яких свобода має значення", — написав глава держави.

Батьківшина-мати підсвічена прапором США. Фото Ян Доброносов

Батьківшина-мати підсвічена прапором США. Фото Ян Доброносов

Батьківшина-мати підсвічена прапором США. Фото Ян Доброносов

Хоча на кадрах помітно, що були й ті люди, які прийшли безпосередньо до монумента, щоб подивитись.

Батьківшина-мати підсвічена прапором США. Фото Ян Доброносов

Батьківшина-мати підсвічена прапором США. Фото Ян Доброносов

Додамо, що свято виникло у 1776 році, коли була підписана Декларація незалежності США, яка ознаменувала відокремлення від Британської імперії. У цей день американці традиційно проводять масштабні святкування, які включають:

Національні паради та концерти;

Пікніки, ярмарки та сімейні барбекю;

Масові шоу феєрверків по всій країні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як виник прапор США і що означають його кольори. У ньому є одна деталь, яка уособлює історію країни.