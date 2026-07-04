Зеленський їдко звернувся до Путіна: "Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії..."

Ворог просочується у місто малими піхотними групами

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Президент України Володимир Зеленський спростував заяви глави Росії Володимира Путіна, що Костянтинівка на Донеччині нібито окупована російськими військами. Він навів незаперечний аргумент.

"Зараз, напередодні Дня незалежності Америки, Путін вирішив збрехати світу і Президенту Америки щодо ситуації на фронті: заявляє про начебто захоплення росіянами Костянтинівки на Донбасі. Звісно, що це неправда – це просто чергова російська брехня, щоб запустити хоч якусь новину… Якщо Костянтинівка зараз під контролем Росії, то, мабуть, у Путіна не буде проблеми там зі мною зустрітись і знайти дипломатичні рішення, щоб війну нарешті закінчити. Але все ж таки він фронт не перейде: правда дуже відрізняється від путінських слів", — пише Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Що сказав Путін та що насправді відбувається у Костянтинівці

Глава Кремля ввечері 3 липня в ході спілкування з військовим командуванням, оголосив про "захоплення" Костянтинівки. Проте речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов у коментарі "Українській правді" наголосив, що за даними автоматизованої системи Центру оперативного керування ЗСУ "Дзвін" та системи DELTA, населений пункт Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони.

Костянтинівка на карті deepstate 4.07.2026

За його словами, військові частини та підрозділи угруповання військ "Схід" продовжують оборонну операцію в межах Костянтинівки та на підступах до міста. Водночас є випадки просочування малих піхотних груп росіян, у Костянтинівці тривають контрдиверсійні дії.

"Протягом 3 липня на зазначеному напрямку противником було проведено 11 штурмових дій, при цьому успіху не досягнуто. Натомість ворог, уже не вперше, вдається до поширення найвищими посадовими особами відвертої дезінформації та фейків", — зазначив він.

Нагадаємо, військовий аеророзвідник та блогер Олександр Карпюк (Serg Marco) детально розповів про реалії війни на цей час: Стан і тенденції на фронті: 4 моменти, які треба розуміти