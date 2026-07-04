Канада — Марокко: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу ЧС-2026

Канада спробує вибити з турніру найсильнішу африканську збірну

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У суботу, 4 липня, на чемпіонаті світу з футболу відбудуться перші поєдинки 1/8 фіналу ЧС-2026. Першими стартують на цій стадії команди Канади та Марокко.

Що потрібно знати

Канада та Марокко зіграють у США

На кону матчу стоїть путівка до чвертьфіналу

Канадці жодного разу не грали у 1/4 фіналу ЧС

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Канада — Марокко. Початок гри о 20:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Канада — Марокко (оновлюється)

Канада — Марокко: новини перед грою

На жаль, для канадців, які також є господарями чемпіонату світу, гра пройде не в Канаді, а в Х’юстоні (США) на однойменному стадіоні. Ця обставина робить марокканців явними фаворитами зустрічі.

На цьому турнірі Канада на груповій стадії зіграла внічию з Боснією та Герцеговиною (1:1), розгромила Катар (6:0), поступилася Швейцарії (1:2). На першій стадії плей-оф канадці вибили ПАР (1:0).

Марокко, своєю чергою, розпочало з нічиєю з Бразилією (1:1), потім Атлаські леви обіграли Шотландію (1:0) та Гаїті (4:2). У 1/16 фіналу марокканці пройшли Нідерланди (1:1, 3:2 по пенальті). Минулого ЧС-2022 команда Марокко посіла 4-те місце.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.