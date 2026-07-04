Оригинальный штрафной и бойня на поле: определился первый четвертьфиналист ЧМ-2026 (видео)

Канадцы дали бой лучшей африканской команде на ЧМ-2026, но этого было мало для прохода в следующий раунд

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В субботу, 4 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся первый поединок 1/8 финала. Сборная Канады сыграла против Марокко.

Что нужно знать

Канада и Марокко провели встречу в США

Атласские львы вышли вперед благодаря оригинальному штрафному

Унахи оформил дубль

Встреча, проходившая в Хьюстоне (США), завершилась со счетом 3:0 в пользу Марокко. Об этом сообщает "Телеграф".

Канадцы провели идеальный первый тайм, полностью отключив атаку и полузащиту Марокко, однако при этом сами хозяева Мундиаля практически ничего не создали у ворот Буну. Команды пошли на перерыв с нулями на табло.

Во втором тайме Атласские львы довольно быстро открыли счет. На 50-й минуте Аззедин Унахи со средней дистанции поразил угол ворот после оригинального розыгрыша штрафного в исполнении Хакими. В итоге канадцы усилили давление на ворота Буну, но забить спасительный гол так не сумели. А вот марокканцы забили еще — в быстрой контратаке отличился Унахи, а в компенсированное время — Суфьян Рахими. Добавим, что игра Марокко — Канада была весьма грубой с обеих сторон. Главный арбитр встречи Майкл Оливер показал 8 желтых карточек.

Таким образом, Марокко шагает в 1/4 финала, где сыграет против победителя матча Парагвай — Франция.

Полный видеообзор матча Канада — Марокко. Видео предоставлено Megogo.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.