Парагвай - Франция: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026

Главный фаворит Мундиаля попробует на прочность выскочку из Южной Америки

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В ночь на воскресенье, 5 июля, на чемпионате мира по футболу состоится поединок 1/8 финала Парагвай — Франция. Победитель выйдет в четвертьфинал, а проигравший покинет Мундиаль

Что нужно знать

Парагвай и Франция сыграют в США

На кону матча стоит путевка в четвертьфинал

Французы — двукратные чемпионы мира, парагвайцы лишь раз играли в четвертьфинале

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Парагвай — Франция. Игра начнется в 00:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Парагвай — Франция (обновляется)

Парагвай сыграет с Францией в Филадельфии на одноименном стадионе. Французы на данный момент являются главными фаворитами на победу на турнире, а вот Парагвай считается темной лошадкой.

Парагвайцы на групповом этапе Мундиаля уступили США (1:4), обыграли Турцию (1:0) и сыграли вничью против Австралии (0:0). В 1/16 финала Красно-белые совершили громкую сенсацию — выбили из турнира Германию (1:1, 4:3 по пенальти).

Франция, в свою очередь, разгромила на групповом этапе Сенегал (3:0), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). На первой стадии плей-офф французы уничтожили шведов (3:0).

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.