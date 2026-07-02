Фанатка дня: дівчина з леопардом стала окрасою матчу ЧС-2026 (фото)

Мундіаль — чудова можливість показати себе

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На чемпіонаті світу з футболу-2026 збірна Англії вибила із турніру ДР Конго. На трибунах помітили яскраву вболівальницю африканської команди.

Що потрібно знати

Збірна Англії в 1/16 фіналу обіграла ДР Конго — 2:1

Африканська фанатка здивувала незвичайним чином

Вболівальники на ЧС-2026 іноді стають зірками мережі

Фанатка ДР Конго своєю красою затьмарила те, що відбувається на полі. Про це повідомляє "Телеграф".

Вболівальниця обрала екстравагантний образ: чорну сорочку зі смугастою краваткою вона доповнила коричневим корсетним топом. Головним акцентом став великий плюшевий леопард, обгорнутий довкола плечей. Образ завершили розкішний золотий вінець із чорним камінням, великі круглі сережки та масивна брошка на комірі. Варто зазначити, що прізвисько збірної ДР Конго — "Леопарди".

Вболівальниця збірної ДР Конго на ЧС-2026/Фото: Getty Images

Зазначимо, англійські фанати були у більшості на грі проти "Леопардів". Фанати "Трьох Левів" (прізвисько збірної Англії з футболу — Ред.) також здивували своїми образами на трибунах.

Уболівальники збірної Англії на матчі проти ДР Конго/Фото: Getty Images

Уболівальники збірної Англії на матчі проти ДР Конго/Фото: Getty Images

Уболівальники збірної Англії на матчі проти ДР Конго/Фото: Getty Images

Уболівальники збірної Англії на матчі проти ДР Конго/Фото: Getty Images

Уболівальники збірної Англії на матчі проти ДР Конго/Фото: Getty Images

Уболівальники збірної Англії на матчі проти ДР Конго/Фото: Getty Images

Повний відеоогляд матчу Англія — ДР Конго. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-офф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.