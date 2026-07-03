Шаман, який прокляв Кейна на ЧС-2026, взявся за Мессі

Чаклун зробив неприємне пророцтво для аргентинців

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Ганський шаман Нана Кваку Бонсам вкотре сколихнув футбольний світ своїм пророкуванням. Цього разу чаклун націлився безпосередньо на збірну Аргентини та її лідера Ліонеля Мессі.

Що потрібно знати

Аргентина зіграє з Кабо-Верде у 1/16 фіналу ЧС-2026

Кваку Бонсам заявив, що Мессі та Ко вилетять із турніру

Шаман "віддав" перемогу Кріштіану Роналду

Про це повідомляє Yahoo. Шаман заявив, що скромна збірна Кабо-Верде виб’є Аргентину в 1/16 фіналу Мундіалю, причому Ліонель не зможе забити гол, "адже вичерпав ліміт на цьому чемпіонаті світу".

Я порадився з вищими силами та предками. Мессі було дано строгий ліміт – 6 голів на цьому ЧС, і він уже його вичерпав. Духи показали мені, що у вирішальний момент він не реалізує пенальті у матчі проти несподіваної команди, і саме через це Аргентина вилетить із турніру. Це вже вирішено. Нана Кваку Бонсам

Матч Аргентина — Кабо-Верде пройде в ніч проти 4 липня. Гра розпочнеться об 01:00 за київським часом.

Зазначимо, Кваку Бонсам уславився завдяки тому, що "прокляв" форварда збірної Англії Гаррі Кейна у грі з Ганою (0:0). Потім він "зняв прокляття", і футболіст відразу оформив дубль у ворота ДР Конго (2:1). Нана заявив, що цей чемпіонат світу стане турніром Кріштіану Роналду та Португалії. До речі, КріРо та компанія вже вийшли до 1/8 фіналу, де зіграють проти Іспанії.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.