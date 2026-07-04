Канада - Марокко: онлайн-трансляция матча 1/8 финала ЧМ-2026

Канада попробует выбить из турнира сильнейшую африканскую сборную

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В субботу, 4 июля, на чемпионате мира по футболу пройдут первые поединки 1/8 финала ЧМ-2026. Первыми стартуют на этой стадии команды Канады и Марокко.

Что нужно знать

Канада и Марокко сыграют в США

На кону матча стоит путевка в четвертьфинал

Канадцы ни разу не играли в 1/4 финала ЧМ

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Канада — Марокко. Начало игры в 20:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Канада — Марокко (обновляется)

Канада - Марокко: новости перед игрой

К сожалению, для канадцев, которые также являются хозяевами чемпионата мира, игра пройдет не в Канаде, а в Хьюстоне (США) на одноименном стадионе. Это обстоятельство делает марокканцев явными фаворитами встречи.

На этом турнире Канада на групповой стадии сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), разгромила Катар (6:0), уступила Швейцарии (1:2). На первой стадии плей-офф канадцы выбили ЮАР (1:0).

Марокко, в свою очередь, начало с ничьей с Бразилией (1:1), затем Атласские львы обыграли Шотландию (1:0) и Гаити (4:2). В 1/16 финала марокканцы прошли Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти). На прошлом ЧМ-2022 команда Марокко заняла 4-е место.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.