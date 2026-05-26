Китай заговорив про переговори після нових погроз РФ: чого боїться Пекін

Китайська дипустанова розташована неподалік українських "центрів прийняття рішень"

У зв'язку з новими погрозами Кремля ударами по Києву, Китай закликав до "якнайшвидшого припинення ескалації". Та це аж ніяк не свідчить про "заборону" на удари по Україні, впевнені експерти. Аналітики припускають, що Пекін побоюється санкційних наслідків.

Речниця МЗС КНР Мао Нін заявила, що діалог та переговори — єдиний життєздатний спосіб врегулювання конфлікту. Вона уникла відповіді на питання, чи буде Китай евакуювати посольство у зв'язку з погрозами з боку РФ.

Як вважає виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Леонов, заклики Китаю до деескалації свідчать про демонстративне відмежування Пекіну від дій Москви, ймовірно через можливі санкційні наслідки.

На жаль, це не означає прямої заборони на удари по Києву. Але це свідчить про демонстративне відмежування Пекіну від дій Росії. А таке буває дуже не часто. Можливо, в Китаї розуміють можливі наслідки у випадку посилення ударів — в першу чергу санкційні. В цьому випадку й далі постачати товари подвійного призначення до Росії буде важче. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

Що ж до можливої евакуації дипустанови у Києві, Леонов припускає, що Китай навряд чи піде на такий крок, з огляду на відсутність офіційної позиції влади та відмову дипустанов Євросоюзу від евакуації. "З огляду на той факт, що посольство КНР знаходиться на вулиці Грушевського, рашистський удар "по центрам прінятія рєшеній" стає небезпечним і для Москви", — зауважив він.

Директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк впевнений — в разі потреби Китай евакуює дипломатів "по-тихому". Це властива китайській дипломатії риса — не казати нічого з приводу "української кризи" (зауважимо, саме так називають офіційні органи КНР війну в Україні), вважає він.

Якщо у Пекіна вже є або буде інформація про масштабні російські удари по Києву, й він прийме рішення евакуювати своїх дипломатів — це буде зроблено без публічних анонсів. Андрій Миселюк, директор Інституту соціально-політичного проєктування "Діалог" Андрій Миселюк

Раніше "Телеграф" розповідав, що нові погрози Кремля можуть свідчити про істеричні настрої у російській верхівці. Експерти нагадують — подібні заяви росіяни робили і раніше, а обстріли були і торік. Ба більше — це може бути спроба зняти з себе відповідальність за майбутні злочини.