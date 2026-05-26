Сучасні воєнні технології та російська пропаганда: у музеї війни відкриються нові експозиції

Про дії російського режиму повинні дізнатися в усьому світі

Національний музей історії України у Другій світовій війні вже до кінця 2026 року суттєво розширить свій артпростір і презентує відвідувачам нові експозиції. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Це стане можливим завдяки меценатській підтримці Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI).

Співпраця музею та NAUDI розпочалася ще в лютому, коли асоціація долучилася до збору коштів на оновлення та розбудову музею. За словами голови NAUDI Сергія Пашинського, асоціація вирішила фінансово підтримати музейників, щоб увіковічити подвиг сучасних захисників України.

— Майже 10 мільйонів громадян втратила Україна у Другій світовій війні. І ніхто навіть у страшному сні не міг уявити, що мине не так багато років — і вже фашистська Росія нападе на Україну, а ми втратимо ще сотні тисяч наших людей: воїнів, мирних громадян. І той лозунг, який народився вже в незалежній Україні — "Ніколи знову", — повинен стати не просто лозунгом, а нашою національною ідеєю та політикою. Ми не маємо права забувати жертв Другої світової, а ще більше — не маємо права забувати тих мужніх чоловіків і жінок, які нині боронять нашу державу. І для мене велика честь долучитися до тієї роботи, яку робить колектив музею, і разом із ними увіковічити цей подвиг, який зараз здійснюють наші воїни та люди в тилу, — зазначив Пашинський.

Сергій Пашинський

Як пояснив директор музею Юрій Савчук, новий майданчик займатиме 710 квадратних метрів простору, який раніше ніколи не використовувався для експозицій.

— У цьому просторі буде три модулі. Перший — музей сучасних воєнних технологій. Другий — невеличка конференц-зала, що обслуговуватиме відвідувачів. Третій — музей радянської та російської пропаганди. Це наші плани на цей рік і завдання, над якими ми працюємо вже зараз, — пояснив Савчук.

Юрій Савчук

На підтвердження майбутніх масштабних намірів між NAUDI та керівництвом музею було підписано меморандум про співпрацю.

— Ми будемо фінансувати розбудову музею, зокрема й міжнародні покази. Наприклад, зараз музей представляє експозицію в Чилі. Багато іноземців бояться приїжджати до нас, саме тому буде окрема програма, щоб новітня експозиція музею була представлена в усьому світі. Ми повинні показувати й кричати на весь світ про звірства російського фашизму та мужність наших людей, які чинять цьому спротив, — підкреслив Сергій Пашинський.

Співпраця NAUDI та музею

За словами голови асоціації, творчий симбіоз музейників та промисловців стане не разовою акцією, а довготривалою кампанією.