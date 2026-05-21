Усика одягла дизайнерка Зеленського: вбрання несе величезний сенс (фото, відео)

Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) у Гізі (Єгипет) провів дуель поглядів проти свого майбутнього суперника Ріко Верхувена (1-0, 0 КО) із Нідерландів. Українець був одягнений у незвичайний костюм від бренду DAMIRLI.

Що потрібно знати

Усик проведе бій із Верхувеном за правилами боксу

Боксер і кікбоксер зустрілися віч-на-віч

Олександр був одягнений у блакитний костюм від вітчизняного бренду DAMIRLI

Підготувала образ відома дизайнерка Ельвіра Гасанова. Про це повідомляє сторінка бренду в Instagram.

DAMIRLI створили для Усика не просто образ для виходу. Це візуальний маніфест про людину, яка несе із собою країну, культуру та силу духу — без зайвої гучності, але з максимальним змістом. DAMIRLI

Ескіз костюма Олександра Усика/Фото: instagram.com/damirli_official

На блакитному костюмі можна побачити золоту вишивку. Це символ світла, гідності, сонця та незламної енергії. Центральний образ вбрання — тризуб на грудях, вписаний у соняшник. Тризуб — символ України, волі та ідентичності. Він вписаний у соняшник — символ України, життя, землі та людей, які завжди тягнуться до світла.

Орнаменти костюма натхненні українською вишивкою та елементами козацького строю. Ромби та геометричні символи історично вважалися захисними знаками – символами стійкості, роду та внутрішнього балансу.

Усик — Верхувен/Фото: Getty Images

Особливе значення має пояс із символом "ІС ХС НІКА" — знаком перемоги світла над пітьмою.

Зазначимо, Гасанова робить образи для нарядів президента Володимира Зеленського. Наприклад, глава держави відзначав День незалежності України-2025 у вишиванці від DAMIRLI.

На цей момент Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами в боксі (WBC, WBA та IBF) з чотирьох. Титул WBO відійшов Фабіо Вордлі після того, як українець відмовився від обов’язкового захисту, однак у травні 2026 року Даніель Дюбуа нокаутував британця і знову став чемпіоном світу.

Напередодні стали відомі гонорари Олександра та Ріко, а також імена всіх учасників вечора боксу. До речі, на кону поєдинку стоятиме лише один чемпіонський пояс, щоправда, у разі поразки українець ризикує втратити всі титули.

Додамо, що шоу Усик — Верхувен покажуть в Україні та за кордоном. На сайті "Телеграф" доступна докладна інструкція, як переглянути поєдинок. Зазначимо, що українець є беззаперечним фаворитом "дуелі" і на думку букмекерів, і на думку штучного інтелекту.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.