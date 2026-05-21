Усика одела дизайнер Зеленского: наряд несет огромный смысл (фото, видео)

Спорстмен засветился на публике в необычном наряде

Украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) в Гизе (Египет) провел дуэль взглядов против своего будущего соперника Рико Верховена (1-0, 0 КО) из Нидерландов. Украинец был одет в необычный костюм от бренда DAMIRLI.

Что нужно знать

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

Боксер и кикбоксер встретились лицом к лицу

Александр был одет в голубой костюм от отечественного бренда DAMIRLI

Подготовила образ известный дизайнер Эльвира Гасанова. Об этом сообщает страничка бренда в Instagram.

DAMIRLI создали для Усика не просто образ для выхода. Это визуальный манифест о человеке, который несет с собой страну, культуру и силу духа без лишней громкости, но с максимальным содержанием. DAMIRLI

Эскиз костюма Александра Усика/Фото: instagram.com/damirli_official

На голубом костюме можно заметить золотую вышивку. Это символ света, достоинства, солнца и несокрушимой энергии. Центральный образ наряда — трезубец на груди, вписанный в подсолнечник. Трезубец — символ Украины, воли и идентичности. Он вписан в подсолнечник — символ Украины, жизни, земли и людей, которые всегда тянутся к свету.

Усик встретился с Верховеном

Орнаменты костюма вдохновлены украинской вышивкой и элементами казачьего строя. Ромбы и геометрические символы исторически считались защитными знаками – символами устойчивости, рода и внутреннего баланса.

Усик - Верховен/Фото: Getty Images

Особое значение имеет пояс с символом "ІС ХС НІКА" — знаком победы света над тьмой.

Отметим, Гасанова делает образы для нарядов президента Украины Владимира Зеленского. К примеру, глава государства отмечал День независимости Украины-2025 в вышиванке от DAMIRLI.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.

Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы.

Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.

Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.