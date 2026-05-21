Усика одела дизайнер Зеленского: наряд несет огромный смысл (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Спорстмен засветился на публике в необычном наряде
Украинский боксер Александр Усик (24-0, 15 КО) в Гизе (Египет) провел дуэль взглядов против своего будущего соперника Рико Верховена (1-0, 0 КО) из Нидерландов. Украинец был одет в необычный костюм от бренда DAMIRLI.
Что нужно знать
- Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса
- Боксер и кикбоксер встретились лицом к лицу
- Александр был одет в голубой костюм от отечественного бренда DAMIRLI
Подготовила образ известный дизайнер Эльвира Гасанова. Об этом сообщает страничка бренда в Instagram.
DAMIRLI создали для Усика не просто образ для выхода. Это визуальный манифест о человеке, который несет с собой страну, культуру и силу духа без лишней громкости, но с максимальным содержанием.
На голубом костюме можно заметить золотую вышивку. Это символ света, достоинства, солнца и несокрушимой энергии. Центральный образ наряда — трезубец на груди, вписанный в подсолнечник. Трезубец — символ Украины, воли и идентичности. Он вписан в подсолнечник — символ Украины, жизни, земли и людей, которые всегда тянутся к свету.
Орнаменты костюма вдохновлены украинской вышивкой и элементами казачьего строя. Ромбы и геометрические символы исторически считались защитными знаками – символами устойчивости, рода и внутреннего баланса.
Особое значение имеет пояс с символом "ІС ХС НІКА" — знаком победы света над тьмой.
Отметим, Гасанова делает образы для нарядов президента Украины Владимира Зеленского. К примеру, глава государства отмечал День независимости Украины-2025 в вышиванке от DAMIRLI.
На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами в боксе (WBC, WBA и IBF) из четырех. Титул WBO отошел Фабио Уордли, после того, как украинец отказался от обязательной защиты, однако в мае 2026 года Даниель Дюбуа нокаутировал британца и вновь стал чемпионом мира.
Накануне стали известны гонорары Александра и Рико, а также имена всех участников вечера бокса. К слову, на кону поединка будет стоять лишь один чемпионский пояс, правда, в случае поражения украинец рискует потерять все титулы.
Добавим, что шоу Усик — Верховен покажут в Украине и за рубежом. На сайте "Телеграф" доступна подробная инструкция, как посмотреть поединок. Отметим, украинец является безоговорочным фаворитом "дуэли" и по мнению букмекеров, и по мнению искусственного интеллекта.
Напомним, в апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.