"Німецький Кличко" одним ударом нокаутував суперника (відео)
Боксер із Німеччини оформив одну з найшвидших перемог в історії боксу
У німецькому Мангеймі відбулося велике шоу боксу. Один із поєдинків порадував любителів цього виду спорту неймовірним нокаутом.
Що потрібно знати
- Юрк на перших секундах нокаутував Кастільйо
- Віктор оформив одну із найшвидших перемог в історії боксу
- Непереможного німця порівнюють із братами Кличками
У бою андеркарда німецький супертяж Віктор Юрк переміг колумбійця Едвіна Кастільйо першим ударом! Про це повідомляє "Телеграф".
"Німецький Кличко", зріст якого становить понад 2 метри, лівим боковим поклав суперника на канвас. До речі, Кастільйо кілька хвилин лежав на рингу, приходячи до тями. Офіційно 26-річний Віктор виборов перемогу на 15-й секунді — це пов’язано з тим, що рефері пізно почав відлік. Додамо, що непереможний Юрк виграв свій 13-й бій у кар’єрі, на його рахунку 11 перемог нокаутом.
Зазначимо, в одному з поєдинків шоу український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-4, 14 КО) програв рішенням суддів ірландцю Педді Доновану (15-2, 11 КО). Підсумковий рахунок — 115:111, 113:113, 114:112. Примітно, що у Мангеймі великий український боксер Володимир Кличко провів 4 поєдинки.
Раніше повідомлялося, що в Манчестері став відомий новий чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBO. Ним став Даніель Дюбуа, який технічним нокаутом переміг Фабіо Уордлі. Зазначимо, рештою основних чемпіонських поясів (WBC, WBA та IBF) володіє Олександр Усик.