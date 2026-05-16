"Німецький Кличко" одним ударом нокаутував суперника (відео)

Боксер із Німеччини оформив одну з найшвидших перемог в історії боксу

У німецькому Мангеймі відбулося велике шоу боксу. Один із поєдинків порадував любителів цього виду спорту неймовірним нокаутом.

Що потрібно знати

Юрк на перших секундах нокаутував Кастільйо

Віктор оформив одну із найшвидших перемог в історії боксу

Непереможного німця порівнюють із братами Кличками

У бою андеркарда німецький супертяж Віктор Юрк переміг колумбійця Едвіна Кастільйо першим ударом! Про це повідомляє "Телеграф".

"Німецький Кличко", зріст якого становить понад 2 метри, лівим боковим поклав суперника на канвас. До речі, Кастільйо кілька хвилин лежав на рингу, приходячи до тями. Офіційно 26-річний Віктор виборов перемогу на 15-й секунді — це пов’язано з тим, що рефері пізно почав відлік. Додамо, що непереможний Юрк виграв свій 13-й бій у кар’єрі, на його рахунку 11 перемог нокаутом.

Зазначимо, в одному з поєдинків шоу український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-4, 14 КО) програв рішенням суддів ірландцю Педді Доновану (15-2, 11 КО). Підсумковий рахунок — 115:111, 113:113, 114:112. Примітно, що у Мангеймі великий український боксер Володимир Кличко провів 4 поєдинки.

Раніше повідомлялося, що в Манчестері став відомий новий чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBO. Ним став Даніель Дюбуа, який технічним нокаутом переміг Фабіо Уордлі. Зазначимо, рештою основних чемпіонських поясів (WBC, WBA та IBF) володіє Олександр Усик.