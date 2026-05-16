"Німецький Кличко" одним ударом нокаутував суперника (відео)

Михайло Корнілов
Віктор Юрк — Едвін Кастільйо Новина оновлена 16 травня 2026, 14:23
Віктор Юрк — Едвін Кастільйо. Фото instagram.com/ringside_zone

Боксер із Німеччини оформив одну з найшвидших перемог в історії боксу

У німецькому Мангеймі відбулося велике шоу боксу. Один із поєдинків порадував любителів цього виду спорту неймовірним нокаутом.

Що потрібно знати

  • Юрк на перших секундах нокаутував Кастільйо
  • Віктор оформив одну із найшвидших перемог в історії боксу
  • Непереможного німця порівнюють із братами Кличками

У бою андеркарда німецький супертяж Віктор Юрк переміг колумбійця Едвіна Кастільйо першим ударом! Про це повідомляє "Телеграф".

"Німецький Кличко", зріст якого становить понад 2 метри, лівим боковим поклав суперника на канвас. До речі, Кастільйо кілька хвилин лежав на рингу, приходячи до тями. Офіційно 26-річний Віктор виборов перемогу на 15-й секунді — це пов’язано з тим, що рефері пізно почав відлік. Додамо, що непереможний Юрк виграв свій 13-й бій у кар’єрі, на його рахунку 11 перемог нокаутом.

Зазначимо, в одному з поєдинків шоу український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (26-4, 14 КО) програв рішенням суддів ірландцю Педді Доновану (15-2, 11 КО). Підсумковий рахунок — 115:111, 113:113, 114:112. Примітно, що у Мангеймі великий український боксер Володимир Кличко провів 4 поєдинки.

Раніше повідомлялося, що в Манчестері став відомий новий чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBO. Ним став Даніель Дюбуа, який технічним нокаутом переміг Фабіо Уордлі. Зазначимо, рештою основних чемпіонських поясів (WBC, WBA та IBF) володіє Олександр Усик.

