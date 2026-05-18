Єрмак вийде на свободу. ВАКС отримав усю суму застави

Експосадовець провів у СІЗО всі вихідні

За ексголову Офісу президента Андрія Єрмака, який фігурує у справі "Династії", внесли повну суму застави. Йдеться про 140 млн грн.

Про це повідомляє hromadske, спираючись на інформацію з Вищого антикорупційного суду. Зауважимо, що офіційно ці дані ще не підтверджували.

Як пише УП, посилаючись на джерела, загалом для внесення застави було здійснено близько 200 платежів, від деяких людей надійшло по 1 копійці. Загальна сума, яку вдалося зібрати, навіть перевищила обрану судом заставу — зібрали 154 мільйони гривень.

Відомо, що вносити кошти за Єрмака почали ще 15 травня після засідання ВАКС. Протягом вихідних, 16 та 17 травня, також вносили гроші, але суд не перевіряв їхню наявність. У понеділок, 18 травня, виявили, що потрібна сума вже є. Таким чином Єрмак вийде з СІЗО, де перебував кілька днів.

Єрмак у суді. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Нагадаємо, що Єрмак на засіданні суду заявив, що не має потрібної суми для внесення застави, але у нього є друзі, які допоможуть. Окрім того, ексголова ОП заперечив усі звинувачення.

Після засідання ВАКС 15 травня адвокат Єрмака Ігор Фомін казав, що всю суму могли зібрати вже станом на вечір п'ятниці. Але в неробочий час фінансовий моніторинг не проводиться, тому Єрмаку довелось провести вихідні у СІЗО.

Що передувало

Увечері 11 травня колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку оголосили підозру через розкрадання коштів на елітному будівництві у Київській області. На ексчиновника може чекати кримінальна відповідальність.

Хто такий Андрій Єрмак – біографія. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

У пресслужбі НАБУ повідомили, що викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Вказано, що колишньому голові ОП повідомили про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі. Це тяжкий злочин, який карається позбавленням волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

