Літо у Харкові скасовується? Коли місто може різко накрити друга хвиля травневого похолодання

У третій декаді розпочнеться розбудова атмосферних процесів

Травнева погода у Харкові продовжує залишатися нестабільною. Ближче до кінця місяця місто може накрити чергова хвиля холодів з дощами.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

За даними сервісу, його системи прогнозування фіксують обвал полярного повітря у третій декаді місяця. Початок похолодання може розпочатися 24 травня, а його пік припаде на 26-28 травня, коли температура повітря впаде приблизно до +20 градусів (з ~+30). Нічні температури можуть опускатися до +12 градусів. Можливі опади у вигляді дощів.

Про другу хвилю травневого похолодання попереджають і фахівці сайту Meteofor. Згідно з їхнім прогнозом, вона розпочнеться 24 травня і наступними днями температура повітря може опуститися до +20 градусів. Можливі дощі з грозами.

