Сборная Украины по футболу получила нового тренера: что о нем известно

Итальянец стал главным тренером Сине-желтых

В понедельник, 18 мая, итальянский специалист Андреа Мальдера официально возглавил сборную Украины по футболу. Он заменил Сергея Реброва, который не сумел вывести Сине-желтых на чемпионат мира-2026.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ). По информации источника Андреа будет работать с командой 2 года с опцией продления договора.

Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных. Таким образом впервые сборную Украины возглавил иностранный тренер.

В день назначения Мальдере исполнилось 55 лет. На протяжении карьеры он работал ассистентом главного тренера в "Милане" (Италия), "Брайтоне" (Англия) и "Марселе" (Франция). В 2016-2021 годах был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины.

Напомним, под руководством Реброва наша команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2026. Сине-желтые не смогли пройти Швецию (1:3) в полуфинале плей-офф квалификации европейского отбора. Ранее украинцы не смогли попасть на Мундиаль напрямую, заняв второе место на групповом этапе квалификации.