Відома українська акторка двічі була змушена евакуюватися (фото)

Зірка "Папіка" показала перше фото після важкої ночі

Відома українська актриса Дар’я Петрожицька пережила дві евакуації під час нічної поїздки залізничним транспортом. Зірка популярних серіалів та кіно стійко витримала складну та небезпечну подорож із Харкова до Києва в ніч проти 18 травня.

Своїми переживаннями та першими емоціями знаменитість поділилася на офіційній сторінці в Instagram. У сторіз Дар’я опублікувала світлину, зроблену, ймовірно, на пероні однієї із залізничних станцій під час вимушеної зупинки.

На фотографії акторка позує помітно втомленою, повністю закутаною у теплу ковдру, аби захиститися від нічної прохолоди. "Дві евакуації за ніч і нарешті вдома", — лаконічно підписала кадр артистка. Деталей інциденту та точних причин зупинки потяга зірка наразі не розкрила.

Така складна ситуація на залізничному маршруті розгортається на тлі суттєвого загострення безпекової ситуації в Харківському регіоні. Як повідомив начальник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, протягом останньої доби під ворожими ударами опинилися щонайменше вісім населених пунктів області. За його словами, російські окупаційні війська активно застосовували проти мирного населення різні види озброєння. Внаслідок масованих обстрілів постраждали декілька місцевих мешканців.

Нагадаємо, що Росія веде проти України вже 1545-й день повномасштабної війни. Вночі РФ масовано атакувала також Дніпро та Одесу.