"Мадяр" зробив Лукашенку попередження через російські дрони

Він нагадав главі РБ, що відплата за співучасть у війні проти українців його наздожене

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді "Мадяр" звернувся до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Він зробив йому своєрідне попередження.

Звернення "Мадяр" опублікував у своєму Telegram-каналі. Він написав, що Україна фіксує проліт кожного "шахеда", що скориставшись коридорами Білорусі, прямує до України, та "шатанину мілітарного відтінку".

"Ти можеш скільки завгодно крутити вуса на камеру і брехати своєму заляканому народу про "нейтралітет", але твої кінцівки вже по самі плечі у кривавій юшці вбивств цивільних Українців. Трек наступний: коридор для вбивць = співучасть = каса", — резюмував командувач Сил безпілотних систем ЗСУ.

Роберт Бровді. Фото: Скріншот

Зеленський попередив про домовленості Лукашенка з Росією

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 травня заявив, що росіяни активізували переговори з Лукашенком. За його словами, у зв'язку з цим Чернігівсько-Київський напрямок буде посилено.

"Чітко розуміємо, що обговорюється між Росією та керівництвом Білорусі. Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції – або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн у НАТО, які поруч із Білоруссю … Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь", — сказав глава держави.

Лукашенко вступить у війну проти України?

Лукашенко закликав армію готуватися до ведення наземних операцій на випадок війни. В Україні ж ці слова сприйняли як можливу загрозу воєнних дій саме проти нашої держави.

Проте керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко наголосив, що Лукашенко не робив жодних заяв щодо наземної операції. Також, за його словами, білоруська армія зараз не має сил для проведення таких дій.

Нагадаємо, експосол України в Білорусі (2010—2011), дипломат Роман Безсмертний у коментарі "Телеграфу" оцінив загрозу з боку РБ. Він переконаний, що насправді Білорусь не має ресурсів для повноцінного вступу у війну, проте може становити іншу загрозу для України.