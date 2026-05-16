Українська тенісистка виграла престижний турнір (відео)

Одеситка здобула свій перший трофей за три роки

У суботу, 16 травня, українська тенісистка Даяна Ястремська (№52 WTA) виграла ґрунтовий турнір WTA 125 у Пармі (Італія). У фіналі змагань українка обіграла Барбору Крейчикову (№53 WTA) із Чехії.

Що потрібно знати

Даяна виграла свій перший трофей із серпня 2023 року

Ястремська виборола другий титул на рівні WTA 125

Даяна увірветься до топ-50 рейтингу WTA наступного тижня

Вирішальна гра тривала 1 годину 26 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:3 на користь уродженки Одеси. Про це повідомляє "Телеграф".

Ястремська зробила 5 ейсів, припустилася 2 подвійних помилок і реалізувала 3 з 9 брейк-пойнтів. Цікаво, що Даяна за кілька годин до початку фіналу догравала перенесений на суботу півфінал проти Джесіки Боусас Манейро (№51 WTA) з Іспанії — 7:6(5), 6:7(4), 7:6(5).

26-річна Даяна виграла свій другий титул рівня WTA 125. У серпні 2023 року вона стала чемпіонкою у Козерках (Польща). На рахунку українки 3 титули рівня WTA. Крім того, Ястремська зрівняла рахунок в особистому протистоянні з Крейчиковою (2:2).

